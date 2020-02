Von Klaus Emig

Wiesenbach. Von Robert Koch (1843-1910), dem deutschen Bakteriologen und Nobelpreisträger für Medizin, stammt die Vorhersage: "Eines Tages wird der Mensch den Lärm ebenso unerbittlich bekämpfen müssen wie die Cholera und die Pest." Welche Weitsicht vor mehr als hundert Jahren! Man muss es nicht unbedingt so dramatisch formulieren, doch weiß man schon längst, dass Lärm krank machen kann. Die Diskussionen darüber sind alles andere als "viel Lärm um nichts". In Wiesenbach soll ein "Lärmaktionsplan" entwickelt werden, dessen Entwurf in der Sitzung des Wiesenbacher Gemeinderats vorgestellt und intensiv und äußerst engagiert erörtert wurde.

Bürgermeister-Stellvertreter Markus Bühler übernahm in Vertretung des erkrankten Rathauschefs Eric Grabenbauer die Leitung der Sitzung. Danach stellte Diplom-Ingenieur Frank Rogner vom Karlsruher Ingenieurbüro für Verkehrswesen Koehler & Leutwein bei seiner Präsentation die Grundlagen der Lärmaktionsplanung, die Ergebnisse der Lärmkartierung und die Vorschläge von Maßnahmen zur Minderung des Lärms vor. Der entsprechende Erläuterungsbericht umfasst insgesamt 56 Seiten. Mit dem Auftrag an das Büro zur Aufstellung eines Lärmaktionsplans waren die dazu notwendigen schalltechnischen Untersuchungen verbunden.

Hintergrund Große Mehrheit der Gemeinderäte spricht sich für Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt aus Die Diskussion in der Ratsversammlung zum Entwurf des Lärmaktionsplans belegte das ausgeprägte Engagement der Ratsmitglieder. Ausgiebig wurden verschiedene Aspekte zu sinnvollen Maßnahmen für die Reduzierung der [+] Lesen Sie mehr Große Mehrheit der Gemeinderäte spricht sich für Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt aus Die Diskussion in der Ratsversammlung zum Entwurf des Lärmaktionsplans belegte das ausgeprägte Engagement der Ratsmitglieder. Ausgiebig wurden verschiedene Aspekte zu sinnvollen Maßnahmen für die Reduzierung der akustischen Einflüsse des Verkehrs angesprochen, begründet und mit Alltagssituationen untermauert. Fast durchgängig war herauszuhören, dass eine Begrenzung der zulässigen Geschwindigkeit im Durchgangsverkehr angestrebt werden soll. Zur Frage von Regina Köstle (Grüne), wie man Schwerlastverkehr aus dem Ort "raushalten" könnte, bemerkte der Diplom-Ingenieur Frank Rogner, es gebe in Wiesenbach "relativ niedrigen Lkw-Verkehr", und man werde mit einem diesbezüglichen Anliegen "nicht weiterkommen". Dazu Ulrich Buck (SPD): "Ein Lkw ist so laut wie 20 Pkw." Eine konsequente Überwachung der Einhaltung von Tempo 30 "bringt deutlich was", sagte Rogner auf eine Frage von Wolfgang Arnold (Grüne) nach Erfahrungen, zum Beispiel in Zuzenhausen. Fraktionskollege Markus Bühler: "Tempo 30 ist sicherer als Tempo 50." Trotz aller vorgetragenen Argumente plädierte Michael Karolus (CDU) als Einziger dafür, Tempo 50 beizubehalten. Er kämpfte vehement gegen Tempo 30, unter anderem mit dem Hinweis, man habe durch verschiedene Engpässe bei der Ortsdurchfahrt "eh schon eine Geschwindigkeitsreduzierung". Er ging gar so weit, vorzuschlagen, statt Tempo 30 fünf Blitzersäulen zum strikten Einhalten von Tempo 50 zu installieren. Auch die Frage, "kommt der Bus in seiner Taktung bei Tempo 30 noch hin?", warf er auf. Dazu Gernot Echner (Freie Wähler): "Der Bus kommt sowieso nie auf Tempo 50 in Wiesenbach; es sind ohnehin alles nur rein theoretische Werte. Tempo 30 tut keinem weh." Michael Karolus war der Auffassung, dass vor einer Ausweisung von Tempo 30 zunächst festgestellt werden sollte, welche Durchschnittsgeschwindigkeiten in der Ortsdurchfahrt überhaupt gefahren werden. Für die erneute Verkehrszählung und Protokollierung der gefahrenen Geschwindigkeit entstehen laut Rogner Kosten von rund 1500 Euro. Bürgermeister-Stellvertreter Bühler stellte folgenden Punkt zur Abstimmung: "Der Gemeinderat beauftragt das Ingenieurbüro Koehler & Leutwein mit einer einwöchigen Verkehrszählung und Ermittlung der gefahrenen Geschwindigkeiten in der Ortsdurchfahrt." Abstimmungsergebnis: eine Ja-Stimme, eine Enthaltung und acht Nein-Stimmen. Schließlich nahm der Rat den Entwurf des Lärmaktionsplans zur Kenntnis und beschloss seine Offenlage. (ke)

Frank Rogner, der bereits vor drei Jahren zu Vorberatungen in Wiesenbach gewesen war, wies darauf hin, dass sich "seitdem rechtliche Bedingungen geändert haben". Der Erläuterungsbericht vermittelt nach der Einleitung die rechtlichen Grundlagen und Zielstellung der Lärmaktionsplanung (LAP) mit einem Verzeichnis der Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Normen. Die umfangreichen Ergebnisse der Verkehrsanalyse des werktäglichen Gesamtverkehrs in Wiesenbach vom November 2017 in Verbindung mit Hochrechnungen waren denn auch die Grundlage für die Diskussion im Gemeinderat.

Der Experte legte Wert auf die Feststellung, dass der Lärm berechnet, nicht aber gemessen wird. Er gab an, was in die Berechnung vor allem eingeht. Dabei sprach er unter anderem von Einflussgrößen, Geräuschquellen sowie deren Lärmwirkungen und verwies auf die "Rasterlärmkarte". Danach gibt es in der "strategischen Lärmkartierung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie" neue Indizes, wobei "keine scharfen Grenzwerte" festgelegt sind.

Nach der "Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung" des Ministeriums für Verkehr in Stuttgart vom Oktober 2018 sind "auch bei geringerer Belastung" Verkehrsbeschränkungen möglich, erklärte Frank Rogner – etwa ein Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde bei einem Lärmpegel bis 65 Dezibel. Damit falle Wiesenbach "rein", so der Diplom-Ingenieur. Eine Reduzierung des Limits auf Tempo 30 mit einem um 2,5 Dezibel verringerten Schallpegel bringe "eine deutliche Verbesserung".

Zu der "Betroffenheitsanalyse" waren entsprechende Folien zu sehen. Damit verbunden war die Frage: "Was kann man machen?" Aufgeführte Möglichkeiten zur Lärmbekämpfung waren: Vermeidung, Minderung, Verlagerung, Schallschutz. Die Anordnung von Tempo 30 erfolgt nach deutschen Richtlinien, so Frank Rogner, der es "für sinnvoll" hält, dies in Wiesenbach "durchgängig" festzusetzen.

Hier das weitere Vorgehen: Nach der Vorstellung der Ergebnisse der Lärmkartierung im Gemeinderat erfolgt zunächst die parallele Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit. Hierzu wird der Lärmaktionsplan für die Dauer eines Monats öffentlich ausgelegt, um der Bevölkerung die Möglichkeit zu geben, weitere Anregungen und Stellungnahmen abzugeben. Auf Grundlage der Ergebnisse der Beteiligung wird im Anschluss die Endfassung des Lärmaktionsplans erarbeitet und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.