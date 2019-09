Wiesenbach. (cm) Gleich zwei Unfälle haben am Mittwochnachmittag in und um Wiesenbach für Verkehrsbehinderungen gesorgt: Zunächst kam es laut Polizei gegen 15.30 Uhr auf dem Krähbuckel auf der Fahrspur Richtung Neckargemünd zu einem Auffahrunfall. Gestern war lediglich bekannt, dass der Fahrer eines Wagens kurz nach der Kuppe auf ein Auto auffuhr. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt. Ein Kind im Auto des Verursachers blieb unverletzt. Es kam zu einem Rückstau, die Polizei leitete den Verkehr um. Nur wenige Minuten später, gegen 15.50 Uhr, krachte es in Wiesenbach an der Einmündung der Neckargemünder Straße in die Bammentaler Straße. Hier stießen zwei Fahrzeuge zusammen, weil die Vorfahrt missachtet wurde. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand.

Update: 18. September 2019, 18.20 Uhr