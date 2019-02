B45/Meckesheim. (jubu) Zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen kam es am Donnerstag gegen 17.15 auf der Bundesstraße B45 bei Meckesheim. Das teilt die Polizei mit.

Drei Fahrzeuge sollen in den Unfall in Höhe der Aral-Tankstelle beteiligt sein. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Neben Polizei und Rotem Kreuz ist auch die Feuerwehr Meckesheim zur Unterstützung des Rettungsdienst und Aufnahme auslaufender Betriebsstoffe im Einsatz. Derzeit ist die B45 in Höhe der Unfallstelle teilgesperrt.

Stand: 18 Uhr, Donnerstag, 14. Februar 2019