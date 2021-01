Die knapp 40 Meter lange Stützwand an der B 37 soll seit mehreren Jahren erneuert werden – jetzt ist es so weit. Foto: Alex

Neckarsteinach. (iz) Schon seit mehreren Jahren sieht die Behörde "Hessen Mobil" die Erneuerung einer 37 Meter langen Stützwand an der B 37 in der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 27 vor. Die Wand stützt die Bundesstraße gegen den tiefer liegenden Teil der Neckarstraße ab. Jetzt soll mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Dafür wird es nötig sein, die B 37 halbseitig zu sperren. Um bei dem Verkehrsaufkommen von 20.000 Fahrzeugen pro Tag lange Staus zu vermeiden, soll es keine Ampelregelung geben. Stattdessen wird der Verkehr auf der gegenüberliegenden Seite der Straße über die dort vorhandenen Parkplätze geführt.

Nach den Richtlinien für Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen muss sich die Gemeinde aber an den Kosten beteiligen – und zwar im Verhältnis der Breite der Fahrbahn zur Breite des Bürgersteigs. Dieser hat an der betreffenden Stelle eine Breite von 1,50 Meter, die Bundesstraße von 8,10 Meter. Das ergibt also ein Verhältnis von 15,6 Prozent zu 84,4 Prozent. Die von "Hessen Mobil" ermittelten Gesamtkosten sind mit 355.000 Euro angegeben. Davon entfallen auf die Stadt 55.380 Euro plus einem Verwaltungskostenanteil, zusammen also knapp 60.000 Euro. In der Haupt- und Finanzausschusssitzung stimmten alle Stadtverordneten dieser Kostenübernahme zu.

Die Sitzung fand wegen der Corona-Pandemie im großen, kalten Saal des Bürgerhauses statt. Bürgermeister Herold Pfeifer hatte hier zusätzlich zwei Luftfiltergeräte aufgestellt. Gleich zu Beginn der Sitzung meldete sich Ralf Kern, Stadtverordneter und SPD-Ortsvorsitzender, zu Wort und kritisierte scharf, dass überhaupt eine Präsenzsitzung stattfinde. Die Stadt solle mit gutem Beispiel vorangehen, Kontakte vermeiden helfen und nur noch Videositzungen abhalten. Daraufhin wurde die Tagesordnung gekürzt und der eigentlich wichtigste Punkt der Tagesordnung, nämlich die erste Beratung des Haushaltsplans 2021, in eine digitale Sitzung am 1. Februar verschoben.