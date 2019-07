Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Ist der wellige Asphalt ein Sanierungsfall?" fragte die RNZ bereits kurz nach dem Ende der über sieben Monate dauernden Sanierung der Ortsdurchfahrten im Januar 2018. Denn gleich nach der Verkehrsfreigabe bemerkten Autofahrer insbesondere im Bereich der Bahnhofstraße zwischen dem Stadteingang von Schlierbach kommend und dem Bahnhof Wellen in der Fahrbahn.

Hier waren die Bedingungen für das Asphaltieren nicht optimal: Die Arbeiten hatten aus Zeitgründen und wegen des starken Verkehrs tagsüber in diesem Bereich nachts stattgefunden und konnten deshalb nicht so gut überwacht werden. Bei regennasser Straße sind die Unebenheiten im Asphalt bis heute sogar mit bloßem Auge zu erkennen. Anderthalb Jahre nach dem Ende der Sanierung kehren die Bauarbeiter nun in der kommenden Woche zurück: Tatsächlich muss am Asphalt nachgebessert werden, was wieder zu großen Verkehrsbehinderungen führen könnte.

Wie Stadtsprecherin Petra Polte auf RNZ-Anfrage erklärte, liegt der Verwaltung eine verkehrsrechtliche Anordnung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg vor. Diese beinhaltet die betroffenen Straßenzüge für die Sperrung und den Zeitrahmen. Aus dieser Anordnung geht hervor, dass die Baufirma von Montag bis Freitag, 8. bis 12. Juli, jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr - also nach dem morgendlichen Berufsverkehr und vor dem Feierabendverkehr - an mehreren "Kleinstellen" entlang der B 37 und der B 45 "Nacharbeiten an den Asphaltdecken" durchführt.

"Hierbei kommt es zu kurzfristigen Fahrbahneinengungen und halbseitigen Fahrbahnsperrungen in der kompletten Ortsdurchfahrt", teilte die Stadt mit. Betroffen seien die Bahnhofstraße im eingangs erwähnten Abschnitt zwischen dem Melacpass und dem Bahnhof sowie zwischen dem Rathaus und der Einmündung der Lessingstraße, die Bammentaler Straße von der großen Kreuzung im Stadtzentrum bis zum Stadtausgang, die Straße An der Friedensbrücke und auf Kleingemünder Seite die Neckarsteinacher Straße im Bereich der gesamten Ortsdurchfahrt. Laut Stadt handelt es sich um "vertragliche Mängelbeseitigungen".

Doch was wird genau gemacht? Die RNZ fragte bei der Baufirma Strabag nach. Diese verwies jedoch an das Regierungspräsidium in Karlsruhe, das für die Bundesstraßen zuständig ist. Dessen Sprecherin Irene Feilhauer bestätigte am Freitag auf RNZ-Anfrage, dass Nachbesserungen wegen des welligen Asphalts stattfinden. Zwar sind Sperrungen in den bereits genannten Abschnitten möglich, dennoch sollen sich die Arbeiten vor allem auf zwei Bereiche konzentrieren: zum einen auf die Bahnhofstraße von Schlierbach kommend bis zur Kreuzung an der Friedensbrücke und zum anderen auf die Einmündung der Bergstraße in die Neckarsteinacher Straße in Kleingemünd. "Die Stellen werden ausgebessert, indem der Asphalt erwärmt wird", erklärte Feilhauer. "Wenn notwendig, werden noch andere Materialien, zum Beispiel Beton, hinzugemischt."

Doch warum werden die Mängel an der Fahrbahn erst jetzt beseitigt? Dazu musste erst eine sogenannte Ebenheitsmessung der Fahrbahn durchgeführt werden. Mit dem genormten und bundesweit einheitlichen Messverfahren wird festgestellt, ob die Unebenheiten die zulässige Toleranz überschreiten. Und das dauerte bis jetzt.