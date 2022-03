Nußloch. (luw) Bei einem Unfall auf der Bundesstraße B 3 sind am Freitagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. In der Folge war die Fahrbahn in beide Richtungen voll gesperrt.

Wie die Polizei berichtet, fuhren ein Ford und ein BMW kurz nach 16 Uhr auf der B 3 in Richtung Wiesloch, als es auf dem Abschnitt zwischen der Abfahrt nach Leimen und jener nach Wiesloch offenbar zu einem Auffahrunfall kam. "Es gab an der Stelle vorher einen Rückstau", erklärte ein Polizeisprecher am frühen Abend auf Nachfrage der RNZ. Demnach fuhr der BMW von hinten auf den Ford auf, der durch den Aufprall wiederum nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Graben geschleudert wurde. Die zwei verletzten Personen kamen anschließend mit Rettungswagen in eine Klinik. Ob es sich dabei jeweils um die Fahrer der beteiligten Autos handelte, war am Freitagabend noch nicht bekannt. Die Verletzungen seien nicht schwer gewesen, teilte die Polizei mit.

Die Bundesstraße war nach Angaben der Beamten bis etwa 17.40 Uhr gesperrt; ortskundige Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich "weiträumig zu umfahren". Vor Ort war auch die Feuerwehr, die jedoch zur Rettung der Unfallbeteiligten nicht eingreifen musste und lediglich den Brandschutz an der Unfallstelle sicherstellte.

Update: Freitag, 4. März 2022, 17.50 Uhr