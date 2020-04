Sandhausen. (luw) Diese Nachricht dürfte nicht nur Konstantinos Kasimatis vom Awo-Lädle aufatmen lassen: Ab Montag können Ein-Euro-Kräfte unter bestimmten Bedingungen wieder arbeiten. Bekanntlich hatte das Jobcenter Rhein-Neckar am vergangenen Freitag mit sofortiger Wirkung sämtliche Ein-Euro-Jobber "zu deren Schutz" abgezogen – nach entsprechender Anordnung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. Besonders hart traf dies Awo-Chef Kasimatis, dem bei der Lebensmittelausgabe an Bedürftige plötzlich zwei wichtige Helfer wegbrachen.

Deswegen hätte Kasimatis in dieser Woche beinahe allein den Laden schmeißen müssen. "Wir sind derzeit eh schon im Notbetrieb, weil fast alle unsere Ehrenamtlichen wegen ihres Alters zur Risikogruppe gehören", sagt er angesichts der Corona-Pandemie. Zum Glück habe aber eine Ehrenamtliche beschlossen – trotz erhöhten Risikos im Falle einer Infektion – in dieser Woche einzuspringen. "Und eine der beiden abgezogenen Ein-Euro-Kräfte hat gesagt: ,Dann mache ich es halt ehrenamtlich’", berichtet Kasimatis.

So stemmten sie am Dienstag die Lebensmittelausgabe für nachweislich Bedürftige am Friedrich-Ebert-Schulzentrum zu dritt. "Notfalls hätte ich es irgendwie allein gemacht", sagt der Awo-Chef. Eine Schließung des mit einer Tafel vergleichbaren Ladens komme für ihn nicht infrage – auch nicht bei noch so akutem Personalmangel. Derzeit öffnet das Awo-Lädle dienstags und freitags, wegen Corona zu verkürzten Zeiten.

Damit muss der Betrieb nur noch am heutigen Freitag zumindest mit einer Ein-Euro-Kraft weniger als gewohnt laufen; diese ist gemeinsam mit ihrem Kollegen für die Abholung der Lebensmittel von Supermärkten und anderen Läden zuständig. "Natürlich kann nicht alles perfekt laufen, aber die Kommunikation war einfach katastrophal", blickt Kasimatis auf vergangene Woche zurück, als ihn die Hiobsbotschaft des Jobcenters eiskalt erwischte.

Nun aber teilte Norbert Hölscher, Geschäftsführer des Jobcenters Rhein-Neckar, auf RNZ-Anfrage mit: "Eine Fortsetzung von Arbeitsgelegenheiten kann erfolgen, wenn Schutzmaßnahmen getroffen werden und die Teilnehmer und Träger einverstanden sind." Demnach müssen die vom Bundesministerium vorgegebenen Regeln zum "SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard" am jeweiligen Arbeitsort befolgt werden. Dazu gehören etwa die Pflicht zur "Mund-Nasen-Bedeckung" und das Einhalten von Abstand. Zudem dürfen keine Risikopatienten eingesetzt werden, wobei dies im Einzelfall wohl nur schwer zu kontrollieren ist.

Kasimatis zeigt sich gegenüber der RNZ erleichtert über diese Neuigkeiten. "Die Schutzmaßnahmen halten wir sowieso schon seit Wochen ein", sagt er. So werde etwa schon längst niemand mehr in den Laden hereingelassen, sondern die Lebensmittelausgabe erfolge durch ein Fenster. Auch die Ausstattung mit Masken für Mund und Nase sei gewährleistet. Die Ein-Euro-Kräfte dürften nächsten Dienstag also wieder wie gewohnt an die Arbeit gehen.