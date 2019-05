Von Thomas Frenzel

Leimen. In ungewohnter Schärfe beziehen zwei Leimener Unternehmen der Transportbranche Position insbesondere gegen CDU-Oberbürgermeister Hans D. Reinwald und die Stadtverwaltung, aber auch gegen den Gemeinderat. In einer gemeinsamen E-Mail, die den Stadträten zuging und die auch der Redaktion vorliegt, ist von "peinlichem Vorbild", "glatter Lüge" und einer "nicht nachvollziehbaren Vorgehensweise von Stadt und Rat" die Rede. Der Anlass der Kritik: der Verkauf des gesamten Erweiterungsbereichs im Gewerbegebiet Leimen-Süd II an die Autohaus Geisser GmbH mit Hauptsitz in Karlsruhe.

Den Verkauf der stadteigenen 25.600 Quadratmeter zum Preis von 4,3 Millionen Euro hatte der Gemeinderat in seiner auch hierfür anberaumten Sondersitzung am 18. April mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Bei der vorangegangenen regulären Märzsitzung hatte Rathauschef Reinwald den Tagesordnungspunkt ohne nähere Angaben von Gründen zurückgezogen.

In ihren Mitteilungen an die Stadträte ziehen Markus Wünsch namens der "Klaus Wünsch Transporte" mit Firmensitz im Leimener Amselweg sowie Hermann Reis von der "HR-Transporte GmbH" im St. Ilgener Gewerbegebiet gehörig vom Leder. Beide verweisen zudem darauf, dass ihre Firmen in der Vergangenheit erhebliche Summen an Gewerbesteuer an die Stadt abgeführt hätten. Das St. Ilgener Unternehmen schreibt von "1,2 Millionen Euro", das Leimener Unternehmen spricht von "3,5 Millionen" und davon, dass es mit 25 Arbeitsplätzen 25 Familien dauerhaft ernähre.

Was beide Unternehmer besonders ärgert, ist die Art und Weise, wie sie bei ihrer Grundstückssuche von der Stadt behandelt wurden. Wünsch verweist darauf, dass er bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück auch in Leimen-Süd II - nach Vertröstungen durch die Stadt - gar einen Landtagsabgeordneten kontaktiert habe; dieser habe diesbezüglich auch das persönliche Gespräch mit dem Oberbürgermeister gesucht.

Noch deutlicher wird Hermann Reis: "Es entspricht absolut nicht der Wahrheit, dass die Unternehmer von Leimen im Vorfeld kein Interesse bekundet haben." Ganz im Gegenteil: "Es war der Stadt seit Monaten bekannt, dass die Unternehmer dringend ein Gewerbegrundstück benötigen." Wünsch spricht denn auch von einer Diskriminierung des Logistik- und Transportgewerbes.

Hermann Reis, der am 26. Mai auf der CDU-Liste für ein Gemeinderatsmandat kandidiert, kritisiert zudem vehement die nicht erfolgte Ausschreibung der stadteigenen Gewerbeflächen in Leimen-Süd II. Dadurch hätte die Stadt die Chance verspielt, einen höheren Quadratmeterpreis als nur 170 Euro zu erzielen: Die von ihm vertretene HR Transporte GmbH habe nun ein Gewerbegrundstück beim Zementwerk erworben, zum Quadratmeterpreis von 190 Euro.

Irritiert zeigt sich Reis auch dahingehend, dass der Gemeinderat von den "seit Monaten" laufenden Anfragen offenbar nicht Bescheid wusste: "Unsere Vorgehensweise, direkt mit den Verantwortlichen von der Stadst Kontakt aufzunehmen, war wohl die falsche Entscheidung". Obwohl es noch einige Punkte gäbe, "die nicht richtig gelaufen sind", wolle er aber einen "Schlussstrich ziehen und die Zeit sinnvoller nutzen".