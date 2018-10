Wiesenbach. (aham) "Das kann ich so nicht stehen lassen", sagt nun Samuel Fleiner. Und damit geht der Streit um den Antoniushof in Wiesenbach in eine neue Runde. Nachdem sich Nachbarn über Lärm beklagt und eine von Fleiner ins Spiel gebrachte Ausländerfeindlichkeit zurückgewiesen hatten, möchte nun der Konzeptkünstler einiges gerade rücken.

"Unterschwellig wird uns von den Müllers Subventionsbetrug unterstellt", sagt Fleiner. Er ist Vorsitzender des Vereins "Kunst, Gesundheit, Bildung", der den Antoniushof betreibt. Die Restaurierung und der Umbau des ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesens seien mit insgesamt 227.000 Euro bezuschusst worden. Dies sei geprüft worden. Niemand habe sich an den Fördergeldern bereichert, betont er.

Die angekündigten Yoga-Kurse würden stattfinden, eine Ausstellung habe es schon gegeben, eine weitere stehe bald an. "Aber das kriegt niemand mit." Auch die anderen geplanten Projekte - etwa der Hofladen oder der Skulpturengarten - würden noch kommen. Der Antoniushof sei also "keine reine Feierscheune".

"Niemand wurde hinters Licht geführt", sagt Fleiner zu einer Aussage des benachbarten Ehepaars Müller. "Wir haben von Anfang an kommuniziert, dass wir den Antoniushof auch vermieten wollen." Das sei nichts Ungewöhnliches, zahlreiche Museen würden auch Räume für Veranstaltungen vermieten.

Zudem tue er alles, was in seiner Macht stehe, dass Mieter der Tabakscheune die Nachtruhe einhalten würden: "Es steht schriftlich im Vertrag und ich lege es ihnen persönlich ans Herz." Auch wolle er niemandem vorschreiben, sein Schlafzimmer zu verlegen. Diesen Vorschlag habe er gemacht, da ihm die Müllers gesagt hätten, sie hätten ein weiteres Schlafzimmer.

Denn eines stehe fest: "Wir werden nicht aufhören", sagt Fleiner. Der leerstehende Antoniushof mit dem großen Garten sei "kurz vorm Einstürzen" gewesen, als er ihn gekauft habe. Nun gelte er als "Leuchtturmprojekt". Das bedeute aber auch: "Nur Vogelgezwitscher wird es nicht mehr geben."