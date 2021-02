Auf und am Werksgelände des Aromenherstellers ADM Wild fand am Dienstag ein Großeinsatz statt, weil dort ein Paket in den Händen eines Mitarbeiters explodierte. Foto: Priebe

Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. Die Explosion eines Pakets beim Aromenhersteller ADM Wild am Dienstag bildet allem Anschein nach den Auftakt einer beängstigenden Serie: Nachdem hier ein Mitarbeiter ein Knalltrauma erlitten hatte, tauchten zwei weitere an Lebensmittelkonzerne adressierte Postsendungen mit Sprengstoff auf. Nun geht die Polizei von einem Zusammenhang aus. Die RNZ hat sich am Freitag dazu in Eppelheim umgehört.

Bürgermeisterin Patricia Rebmann besitzt selbst einen Feuerwehrmelder und wird bei jedem Einsatz alarmiert, berichtet sie. Sie sei angesichts der offenbar "größeren Lage" selbst auch zum Werksgelände gefahren. Die RNZ hatte schon am Dienstag von Kommandant Uwe Wagner erfahren, dass das Alarmstichwort "Paketbombe" lautete. Dass schnell einiges auf einen "Personenschaden" hindeutete und die Möglichkeit einer gezielten Tat im Raum stand, habe sie "ein bisschen fassungslos" gestimmt, so Rebmann. "Ich hatte gleich ein ungutes Gefühl, gerade weil es bei einer größeren Firma war." ADM Wild sei mit dem – inzwischen davon separierten – Unternehmen Capri-Sun in der Stadt der größte Arbeitgeber, der sich "gemeinsam mit Eppelheim entwickelt" habe.

Derweil stehen auch zum Einsatz in Eppelheim, an dem insgesamt rund 60 Feuerwehrleute und Polizeibeamte beteiligt waren, noch einige offene Fragen im Raum. So erfuhr die RNZ aus gut informierten Kreisen, dass das Paket in den Händen des Mitarbeiters in einer "zentralen Poststelle" explodiert sei, in der sowohl Sendungen an ADM Wild als auch an die benachbarte Firma Capri-Sun eingingen. Die Polizei hingegen hatte berichtet, dass dies in "der zentralen Warenannahme einer Produktionsfirma" geschehen sei. Allerdings beantwortet die Polizei unter Verweis auf laufende Ermittlungen derzeit keine Fragen. Ähnlich äußerte sich auch die von ADM Wild engagierte Münchner Agentur auf die wiederholte Anfrage der RNZ, ob sich die Explosion nun in der Warenannahme von ADM Wild oder in einer zentralen Poststelle ereignet habe: "Wie bereits gestern mitgeteilt, bitten wir um Verständnis, dass das Unternehmen sich nicht zu laufenden Ermittlungen äußert", hieß es dazu am Freitag.