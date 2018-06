Gaiberg. (aham) Warum gibt es in Gaiberg so viele Bürgermeisterkandidaten? Neun Bewerber kämpfen am Sonntag, 24. Juni, um das höchste Amt im Rathaus; heute Abend findet die offizielle Kandidatenvorstellung statt. Die RNZ hatte versucht, mit Amtsinhaber Klaus Gärtner eine Erklärung für diese ungewöhnlich hohe Anzahl an Kandidaten zu finden. Es waren aber auch die Leser gefragt, was sie meinen. Per E-Mail und auf der RNZ-Internetseite haben sich einige gemeldet.

Insbesondere Gärtners Begründung "Gaiberg ist eben anders" fand Anklang. "Dort kann man noch in D-Mark zahlen", baute Internetkommentator Frank "Fritz" Frey Gärtners Aussage aus. "Das kann man zum Beispiel in Wilhelmsfeld oder Lobbach nicht." In den ebenfalls kleinen Kommunen in der Region rund um Heidelberg hatte es bei der Bürgermeisterwahl im letzten Jahr "nur" vier beziehungsweise fünf Bewerber.

Auch der RNZ-Internetnutzer "Mil" hielt einen Unterschied zwischen Gaiberg und anderen Kommunen fest: "Noch etwas ist anders in Gaiberg: Niemand wurde von einer Partei aufgestellt."

Hintergrund > Gaiberg: Das Bergdorf mit seinen 2384 Einwohnern liegt in direkter Nachbarschaft zu Heidelberg - bis zum Bismarckplatz sind es knapp 15 Autominuten. Das Durchschnittsalter der Gaiberger beträgt 45,3 Jahre. Bei der Gemeinde selbst sind 29 Mitarbeiter beschäftigt: acht im Rathaus, 18 für die Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern sowie drei beim Bauhof. Das [+] Lesen Sie mehr > Gaiberg: Das Bergdorf mit seinen 2384 Einwohnern liegt in direkter Nachbarschaft zu Heidelberg - bis zum Bismarckplatz sind es knapp 15 Autominuten. Das Durchschnittsalter der Gaiberger beträgt 45,3 Jahre. Bei der Gemeinde selbst sind 29 Mitarbeiter beschäftigt: acht im Rathaus, 18 für die Betreuung von Kindergarten- und Schulkindern sowie drei beim Bauhof. Das diesjährige Haushaltsvolumen beträgt 10,2 Millionen Euro. Auf der hohen Kante hat die Gemeinde derweil 2,2 Millionen Euro, die kommunalen Schulden sind mit 275.000 Euro äußerst gering. > Bürgermeistergehalt: Das Gehalt eines Rathauschefs ist gesetzlich geregelt. Es richtet sich nach der Größe der Gemeinde. Für Kommunen zwischen 2001 und 5000 Einwohnern sind hauptamtliche Bürgermeister der Gruppe A 15/A 16 zugeordnet. Ab Juli gilt : Für A 15 gibt es zunächst rund 5200 Euro und es geht hoch bis 6600 Euro. A 16 reicht von 5800 bis 7300 Euro. Dazu kommt - im Falle eines Falles - der Familienzuschlag für Beamte: Etwa je 125 Euro für die ersten beiden Kinder und 377 Euro für jedes weitere. Die Gemeinde zahlt zudem rund 1000 Aufwandsentschädigung für Fahrtkosten etc.. Die Arbeit in Zweckverbänden wird zusätzlich vergütet, für den Vorsitz im Wasserzweckverband sind das etwa 900 Euro. aham

Die Leimenerin Traudl Anderson fühlte sich durch den RNZ-Aufruf zum Dichten inspiriert: "Gaiberg, das steht außer Frage, überzeugt durch seine Lage", meint sie in ihrem 36-Zeiler. "Champagnerluft aus Wald und Flur, da atmest du Gesundheit pur". Außerdem sieht sie in Gaiberg einen "Ort, der auf Gemeinschaft setzt".

Diesen Aspekt hat auch Roland Albrecht aufgegriffen: "Mich wundert es nicht, dass sich in diesem kleinen Dorf, in dem die Welt noch in Ordnung scheint, so viele Menschen um den Job des Bürgermeisters bewerben", schrieb der Gaiberger. Er geht noch weiter: "Als zukünftiger Bürgermeister braucht man keinerlei fachliche Kompetenz, wird aber bezahlt wie ein Oberstudienrat." Ein solcher habe aber Abitur, jahrelang studiert und zwei Staatsexamina bestanden. Albrecht stellt in Frage, ob eine kleine Gemeinde wie Gaiberg überhaupt einen hauptamtlichen Bürgermeister brauche. "Das Geld und die Anerkennung lockt viele Menschen an, die in ihrem derzeitigen Job unzufrieden oder schlecht bezahlt sind."

schweift der [+] Lesen Sie mehr Zur Bürgermeister-Wahl in Gaiberg hat unsere Leserin Traudl Anderson ein Gedicht verfasst: Jüngst ließ im Amtsblatt man verkünden:

Ein neuer Schultheiß ist zu finden!

Neun Kandidaten sagten sich:

Das ist der Arbeitsplatz für mich! Gaiberg, das steht außer Frage

überzeugt durch seine Lage.

Von des Ortes höchstem Rand

schweift der Blick hinaus ins Land. Kraichgau liegt dir dann zu Füßen,

fern lässt Katzenbuckel grüßen.

Ziehn im Talgrund Nebelschwaden

kann Gaiberg schon in Sonne baden. "Champagnerluft"* aus Wald und Flur,

da atmest du Gesundheit pur,

und willst du gern gesellig sein –

es gibt den passenden Verein! Auch wenn du lieber Sport willst treiben

musst du dabei allein nicht bleiben.

Sehr schnell kannst du im ganzen Flecken

heut noch Zusammenhalt entdecken. Ein Ort, der auf Gemeinschaft setzt,

bleibt selbst bei Stromausfall vernetzt!

Wer Hilfe braucht, bekommt sie auch

das ist in Gaiberg guter Brauch. Ich kann nach Kräften Gaiberg loben

denn ich hab’ Verwandte droben,

bin zu Besuchen stets bereit,

und das zu jeder Jahreszeit! Wer’s Bürgermeisteramt erstrebt,

weiß, dass in Gaiberg man gut lebt,

und wer mit seiner ganzen Kraft

als Rathauschef solide schafft,

Gemeinwohl sieht als höchstes Ziel,

die Bürger einbezieht und viel

von Gaiberg als Zuhause hält,

der wird bestimmt demnnächst gewählt. *zitiert nach Ehrenbürger Dr. Manfred Lautenschlager

Einer der Kandidaten selbst fühlte sich ebenfalls angesprochen, die Frage nach den vielen Bewerbern zu beantworten. Andreas Hildebrandt aus Gaiberg zählt mehrere Punkte auf: Er sieht in der 2400-Einwohner-Gemeinde einen "attraktiven Ort zum Leben", der "viel Entwicklungspotenzial" hat. Er lässt nicht unerwähnt: "Nach wie vor gehört Gaiberg zu den finanziell am besten dastehenden Orten in Baden-Württemberg." Mittelfristig könne mit einer relativ hohen Einkommenssteuer mit stabilen Einnahmen gerechnet werden.

Vielleicht gehen auch die anderen Kandidaten heute Abend auf diese Frage ein. Denn am heutigen Freitag findet ab 19 Uhr die offizielle Kandidatenvorstellung der Gemeinde in der TSV-Halle statt. Zunächst wird in der Sportplatzstraße 19 jeder Bewerber zehn Minuten lang sich und sein Wahlprogramm vorstellen, danach können die Bürger Fragen stellen.