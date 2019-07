Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Zwei Bühnen mit Tanzdarbietungen und musikalischem Programm auf dem Marktplatz und am Neckarlauer, Bewirtung, Spiel und Spaß sowie Bummeln und Information in der Hauptstraße: All das bot das zweite Neckargemünder Altstadtfest am Samstag. Bis in die Nacht hinein wurde vor allem auf dem Marktplatz mit der Meckesheimer Band "Rockabout Aces" bei bester Stimmung gefeiert. Auch mit dem Wetter und kleineren Regenepisoden arrangierte sich das Publikum des Altstadtfestes: Das Fest war von Anfang an gut frequentiert.

Die Musikschule spielte zur Eröffnung nicht nur zu ihrem eigenen Geburtstag, sondern auch für alle anderen Jubiläumsvereine. Foto: Alex

Richtig rund ging es gleich zu Beginn, als die generationenübergreifende "Street Marching Band" der Musikschule unter der Leitung von Erich Foret und Arno Pfunder auf ihrem Zug von der Musikschule bis zum Marktplatz mit Schwung einheizte. Das gelang ganz grandios mit Hits wie "Seven Nation Army" oder "Smoke on the water". Vor allem Radler aus dem ganzen Rhein-Neckar-Kreis hatten sich vor der Bühne eingefunden, denn sie waren zur Preisverleihung der Aktion "Stadtradeln 2019" eingeladen worden.

Zur Eröffnung des Altstadtfests war viel politische Prominenz gekommen. Bürgermeister Frank Volk begrüßte die große Gästeschar. Dabei waren unter anderem Landrat Stefan Dallinger, die Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein (Grüne) und Albrecht Schütte (CDU), der SPD-Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci, frühere Politiker wie Gert Weisskirchen und Diemut Theato sowie Bürgermeister und ihre Stellvertreter aus den umliegenden Gemeinden. Bürgermeister Volk wollte gleich das Gerücht aus der Welt schaffen, dass er das beliebte Menzerparkfest abgeschafft habe. Die Stadt wolle an diesem festhalten. Das Menzerparkfest soll künftig im Wechsel mit dem Altstadtfest stattfinden.

Der katholische Kindergarten St. Ulrich bot Kinderschminken an. Foto: Haasemann-Dunka

Fast 50 Vereine und Organisationen sowie Ladengeschäfte, Schulen, Kindergärten, Restaurants und Cafés beteiligten sich am Altstadtfest. Darauf wies Bürgermeister Volk bei der Eröffnung hin. Sein Dank galt allen Beteiligten, Mitwirkenden, Helfern und Organisatoren, die das Altstadtfest erst ermöglichten.

Grußworte zur Preisverleihung an die fleißigsten Stadtradler sprachen Landrat Dallinger und Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel aus Gaiberg, ehe das Bühnenprogramm so richtig durchstartete - charmant und gekonnt moderiert von Sarah Engels am Marktplatz und Isabella Sulzmann am Neckarlauer.

Wie breit die Musikschule aufgestellt ist und sowohl die unterhaltende als auch die "ernste" Musik erfolgreich unter ihrem Dach vereint, zeigte sich bei den Variationen zum Geburtstagsständchen "Happy Birthday". Nicht nur an ihr eigenes 40-jähriges Bestehen wollte die Musikschule dabei erinnern, sondern es war auch für alle Vereine gedacht, die in diesem Jahr ein Jubiläum feiern können. Mit 55 Kindern und Jugendlichen waren Bläser, Akkordeongruppe und Streicher besetzt.

Altstadtfest in Neckargemünd - Die Fotogalerie



























































































Tanz- und Musikgruppen bestimmten das Programm am Neckarlauer: Auftritte zeigten die Ballettschule Lack aus Wieblingen, die Kindertanzgruppe "Sahara Princess", "Amaja no Joru" und die Tanzschule Nuzinger. "The Revivals" vom Turnerbund aus dem Stadtteil Dilsberg wechselten sich mit den "Mindtakers", der Realschulband, der SRH-Band "Houseverbot" und der Jazzband "Tonwerk" ab.

Ähnlich bunt ging es am Marktplatz zu. Neben "Tanzträume" aus Bammental zeigten Nachwuchsgruppen der Tanzschule Nuzinger ihr Können. Der Gesangverein Liederkranz aus Waldhilsbach und die Dorfmusikanten des Stadtteils zählten genauso zu den Höhepunkten wie die Modenschau in historischen Kostümen des "Vereins Villa Menzer".