Nußloch. (cm) Den 15. April 2019 werden Susanne und Gunther Jansen ihr Leben lang nicht vergessen. "Es ist der Horror", sagt der 52-jährige Nußlocher über die Folgen dieses Montags. Ein Brand in der Küche machte die komplette Wohnung der vierköpfigen Familie in einem Dreifamilienhaus in der Straße Im Hofäcker unbewohnbar.

"Wir standen plötzlich vor dem Nichts", so der Baumarktmitarbeiter. "Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als aus diesem Albtraum wieder wach zu werden." Doch der Weg zurück in die Normalität ist steinig.

Es war der erste Tag der Osterferien, als der 14-jährige Sohn der Jansens alleine zu Hause war und sich in der Küche Pommes in einem Topf mit Öl zubereiten wollte. Gunter und Susanne Jansen waren zu dieser Zeit arbeiten und die 17-jährige Tochter gerade im örtlichen Kinderhaus "Apfelbäumchen", wo sie ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert.

"Als unser Sohn schauen wollte, ob der Herd ausgeschaltet ist, wurde er abgelenkt", erzählt Susanne Jansen. Familienhund Balu hatte sich mit den drei Katzen Charlie, Bambam und Eliot in die Haare gekriegt. Als der 14-Jährige die Tiere getrennt hatte, war es auch schon zu spät: Das Öl im Topf hatte sich entzündet und ein Teil der Küche stand bereits in Flammen.

"Unser Sohn hat dann jedoch vorbildlich reagiert und sofort die Feuerwehr gerufen", erzählt Gunther Jansen. Er verließ das Haus mit Hund Balu und blieb zum Glück unverletzt. Auch die drei Katzen wurden gerettet. Rund 20 Feuerwehrleute aus Nußloch und Sandhausen hatten den Brand schnell im Griff.

Bei dem Brand wurde die Küche zerstört - noch schlimmer war aber der Rauch. Foto: privat

Die Folgen sind dennoch groß: Ruß hat sich in der gesamten Wohnung bis in den letzten Winkel ausgebreitet. Alles ist mit einer schwarzen Schicht überzogen. "Der Ruß gilt als hochgradig krebserregend", sagt Gunther Jansen. "Wir dürfen nur noch kurz in die Wohnung, um die Fische im Aquarium zu füttern."

Bis auf wichtige Unterlagen wird nun das komplette Inventar entsorgt. Bis es so weit ist, dauert es aber wohl noch ein paar Wochen. Möbel, Kleidung, Geschirr - alles muss neu angeschafft werden. "Man kann sich das nicht vorstellen", sagt der 52-Jährige. "Wir dachten eigentlich, dass wir nur eine neue Küche brauchen."

Vorerst sind die Jansens nun im Haus einer Freundin untergekommen. Eine Dauerlösung ist dies aber nicht. Deshalb sind sie auf der Suche nach einer neuen Mietwohnung in Nußloch oder Umgebung, in die auch die Haustiere mit einziehen können. Die Katzen leben derzeit noch in einer Tierpension.

Trotz Unterstützung durch die Gemeindeverwaltung um Bürgermeister Joachim Förster verlief die Suche bislang erfolglos. Auch wenn sie wohl in ein paar Monaten wieder in ihre Wohnung zurückkehren könnten, wollen die Jansens dies nicht: "Der Brand belastet unseren Sohn sehr stark", erklärt Susanne Jansen. "Die Wohnung würde ihn ständig daran erinnern." Dennoch sind die Jansens vor allem froh, dass ihr Sohn nicht ernsthaft verletzt wurde.