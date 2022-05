Von Meike Paul

Neckargemünd. Ein Wasserbüffel namens Mogli, die Lama-Dame Tina sowie die sibirischen Steppenkamele Ali und Emil: Das ist großes, exotisches Tieraufgebot in der kleinen Zirkusmanege. Beim Familienunternehmen Renz packen alle mit an: Mama Manuela, Papa Johann, Sohn Dustin, dessen Frau Bonita und die gemeinsame siebenjährige Tochter Elaine. Aktuell und noch bis 15. Mai gastiert der Zirkus auf einer Wiese in der Bammentaler Straße in Neckargemünd, unweit des neuen Edeka-Marktes.

Wer den Weg zum Zelt über den Campus der dort angesiedelten Unternehmen gefunden hat, der wird vom alten Bobby begrüßt. Der 17-jährige Familienhund ist zahm, neugierig, aber mittlerweile auch schon etwas dement: "Er vergisst, von wem er schon gestreichelt wurde und holt sich gerne eine zweite Einheit ab", so Manuela Renz, die beim RNZ-Besuch als Zirkusdirektorin auch die Moderation der Vorstellung übernommen hat. Mit Akrobatik und Clownerie, aber eben auch mit Tier-Artistik wartet der Zirkus auf. In der Pause können sich die Besucher im Streichelzoo ein genaues Bild von den vielen Vierbeinern machen.

Während der Wasserbüffel und das Lama neugierig durch die Manege stapfen und handzahm sind, da sie in Gefangenschaft geboren wurden und im Familienbetrieb aufgewachsen sind, wird das Pony bei einem Kinderspiel ganz schön gefordert. Es galoppiert durch die Manege, die Kinder versuchen aufzusteigen. Eine Voltigier-Nummer, die so manchem Tierfreund wohl nicht ganz gefällt. Auch wenn die mannsgroße Ziege über einen schmalen Balken balanciert, ist der gemeine Zuschauer geneigt, die Augen zusammen zu kneifen. Nüchtern betrachtet aber können Ziegen ja genau das: In Hängen und Steillagen leben – also eben auch balancieren.

Ansonsten bietet sich dem Betrachter ein Spektakel aus Jonglage-Kunst – hier ist der 34-jährige Dustin ganz in seinem Element. Er lässt Kegel, Bälle und Ringe, aber auch brennende Fackeln fliegen – und das in einer ziemlich rasanten Geschwindigkeit. Tempo-Jonglage nennt sich das. Tochter Elaine ist hingegen schon eine waschechte Hula-Hoop-Künstlerin und zeigt gerne, was sie kann.

Mama Bonita präsentiert sich derweil als Pocahontas mit Pfautauben-Show, es gibt eine Lasso-Darbietung und Papa Johann fungiert als Clown Beppo. Kindergelächter ist da garantiert. Popcorn, Gummitiere und Limo versüßen den Aufenthalt im Zelt. Geboten werden gut zwei Stunden Show mit jeder Menge Eindrücke und Abwechslung zum Alltag.

Die Tiere wirken wie Familienmitglieder. Sie haben alle Namen, bekommen Leckerchen und werden getätschelt. "Das sind wir auch, eine Familie", sagt Manuela Renz. Die zweifache Oma freut sich schon jetzt darauf, wenn der aktuell noch nicht einmal dreijährige Charles dann auch mitmacht. Auch er wird sicher akrobatisches Talent besitzen, das hat man bei Renz schließlich im Blut. Mit was das jüngste Familienmitglied die Show bereichern wird? Neckargemünd kann sicher gespannt sein.

Info: Vorstellungen finden donnerstags bis sonntags jeweils um 15 Uhr, am Sonntag, 15. Mai, um 14 Uhr statt.