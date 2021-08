Von Lukas Werthenbach

Neckargemünd/Bammental/Ahrweiler. Auch über einen Monat nach der Flutkatastrophe fehlt es in den betroffenen Gebieten am Nötigsten. Das berichtet der Neckargemünder Manfred Gabler, der seit Wochen mit weiteren privaten Helfern aus der hiesigen Region im Ahrtal im Einsatz ist. Wöchentlich fahren sie mit Transportern voller Werkzeug, Elektrogeräten und weiteren dringend benötigten Utensilien in die Eifel. Gabler reist auch am morgigen Samstag unter anderem mit Bagger und Radlader "im Gepäck" wieder ins Flutgebiet. Im Gespräch mit der RNZ schildern die Helfer ihre Eindrücke aus den verwüsteten Gebieten.

Hintergrund Auch von emotionalen Begegnungen mit Betroffenen im Flutgebiet berichteten Manfred Gabler und Ulrike Karwath. "Man trifft dort auch immer wieder auf schlimme Einzelschicksale", sagt Gabler. So hätten er und weitere Helfer einen offenbar alleinstehenden Mann getroffen, der in einer Turnhalle untergebracht war: "Er hatte überhaupt nichts mehr – nur noch das, [+] Lesen Sie mehr Auch von emotionalen Begegnungen mit Betroffenen im Flutgebiet berichteten Manfred Gabler und Ulrike Karwath. "Man trifft dort auch immer wieder auf schlimme Einzelschicksale", sagt Gabler. So hätten er und weitere Helfer einen offenbar alleinstehenden Mann getroffen, der in einer Turnhalle untergebracht war: "Er hatte überhaupt nichts mehr – nur noch das, was er am Leibe trug." Also seien Gabler und seine Mitstreiter losgezogen und hätten dem Mann Kleidung und ein Handy besorgt. Insgesamt beobachtet der Neckargemünder bei zahlreichen Flutopfern eine gewisse "Scham", wie er sagt: "Viele trauen sich überhaupt nicht, um Hilfe zu bitten." So habe er kürzlich eine Frau getroffen, deren Wohnung fast vollständig zerstört gewesen sei: "Sie wusste gar nicht, dass es nur wenige Hundert Meter entfernt Essen gibt." Demnach habe die Frau auch "wochenlang in dem gekauert, was von ihrer Wohnung übrig geblieben ist". Gabler habe ihr dann seine Telefonnummer gegeben: "Ich habe ihr gesagt, dass sie mich anrufen soll, wenn sie irgendetwas braucht." Was Karwath außerdem besonders berührte: "Manchen Betroffenen ohne Handynetz und Bahnverbindung wurden nun sogar ihre Arbeitsplätze gekündigt."luw

"Ich schüttle jedes Mal wieder den Kopf, wenn ich dort bin und sehe, wie ein 80 Zentimeter schmaler Bach zu so einem zerstörenden Strom werden konnte", erzählt Gabler. Ergriffen von den Berichten über die Flut, wollte er zunächst einen Gefrierschrank spenden. "Dann habe ich schnell erfahren, dass das nichts bringt: Die haben dort keinen Strom." So sei die Idee gereift, die Betroffenen je nach Bedarf mit den jeweils gerade wichtigsten Dingen zu versorgen. Inzwischen ist daraus eine Gruppe mit privaten Helfern entstanden, die sich "Schnelle Hilfe mit Herz Rhein-Neckar" nennt. Jedes Wochenende fahren sie mit Transportern ins Katastrophengebiet; wichtige Anlaufstellen sind für sie Bad Neuenahr-Ahrweiler und das etwa 50 Kilometer entfernte Nettersheim-Engelgau. Etwa 2500 Euro Spenden würden sie wöchentlich "zu 100 Prozent" in dort benötigte Utensilien umsetzen, berichtet der Neckargemünder: "Die Unkosten tragen wir selbst." Angefangen habe er mit einem Aufruf zur Spende von Besen und Schaufeln. "Zu Beginn waren da mehr hilfsbereite Leute als Schaufeln."

Manfred Gabler hilft im Flutgebiet. Foto: privat

So knüpfte Gabler auch übers Internet Kontakte, unter anderem zu privaten Helfern aus Eberbach. Auch der Gewerbeverein Bammental sowie die dortigen Firmen Mesa und Pabst unterstützen die Gruppe. "Wir stellen unseren Transporter mit Sprit zur Verfügung und haben unter anderem schon Hochleistungsstecker und -kabel gespendet", berichtet Ulrike Karwath von Mesa. Gabler kennt die 56-Jährige seit vielen Jahren und hatte sie angesprochen. Die Nußlocherin sagte sofort ihre Hilfe zu und war nun auch schon mit dabei im Ahrtal.

Mit dem wachsenden Kreis an privaten Helfern hofft Gabler, den Bedarf der Betroffenen gezielter abdecken zu können. "Es fehlt vor Ort an offiziellen Ansprechpartnern", kritisiert er. Stattdessen arbeiteten die Helfer aus der hiesigen Region viel mit der dortigen Initiative "Eifel für Eifel" zusammen. "Wir erstellen Bedarfslisten und vernetzen uns gegenseitig", so Gabler. "Was der eine nicht hat, kann meistens jemand anderes liefern."

Er habe aber kein Verständnis dafür, dass von örtlichen und übergeordneten Behörden nicht mehr Hilfe komme. Ein Beispiel nennt er mit Blick auf die stockende Entwicklung eines "Hauptstützpunkts" im Kreis Ahrweiler, den seine Gruppe mit aufgebaut habe: "Dort müssen die Menschen in kleinen Pavillons essen, wie wir sie für Gartenpartys nutzen." Angedacht sei nun ein Containerdorf. "Man bräuchte dort vor allem auch einen Apotheken-Container und einen für Duschen", sagt er. "Bisher gibt es rund um den Stützpunkt für Hunderte Menschen nur zwei Duschen." Dabei liege doch auf der Hand, dass Hygiene hier besonders nottue: "Die Leute sind von den Aufräumarbeiten bis ins Gesicht mit Schlamm verschmiert, der sich ja teilweise auch mit Öl und Fäkalien vermischt – und dann können sie tagelang nicht duschen." Um ein Containerdorf zu errichten, seien die örtlichen Behörden derzeit aber noch mit bürokratischen Hürden beschäftigt, beklagt Gabler.

Ebenso hilft Ulrike Karwath. Foto: privat

Dass "vernünftige Zelte hermüssen, um die Leute beim Essen vor Regen zu schützen", habe er zudem auch an den baden-württembergischen Landtag geschrieben. Dieser habe die Bitte an den Krisenstab des rheinland-pfälzischen Innenministeriums weitergeleitet. Bald darauf habe er aber die ernüchternde Antwort erhalten, dass dies aktuell nicht möglich sei. Auf seine alarmierende Rückantwort habe er bis heute keine Reaktion bekommen, sagt er. "Wir haben jetzt vier Zelte bestellt und ein privater Sponsor hat ein großes Zelt gespendet."

Mit auf seine Bedarfsliste aufgenommen habe er nun außerdem Wärmflaschen: "Es wird kälter, die Nächte werden länger und die Menschen frieren", so Gabler. Weitere dringend benötigte Utensilien seien übrigens Bautrockner, verschiedenste andere Elektrogeräte – und Fahrräder samt jeglichem Zubehör: "Mit Fahrrädern können sich die Menschen dort zurzeit am besten fortbewegen..."

Info: Wer die Gruppe "Schnelle Hilfe mit Herz" unterstützen will, kann sich unter Telefon 01590/1988544 oder unter 0176/83014706 melden.