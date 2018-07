Das dringend sanierungsbedürftige Abwasserhebewerk wird von der Stadt an den Abwasserzweckverband Heidelberg verschenkt. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd. "Ein Ausfall dieser Anlage wäre für die ganze Stadt fatal", sagte Bürgermeister Frank Volk. Die Rede war vom Abwasserhebewerk beim Campingplatz in der Falltorstraße, mit dem das gesamte Abwasser der Stadt - mit Ausnahme jenes aus dem Stadtteil Waldhilsbach - zur Kläranlage nach Heidelberg befördert wird.

Die Anlage wurde im Jahr 1975 gebaut, einzelne Bauteile stammen noch aus dieser Zeit und sind inzwischen also über 40 Jahre alt. Eine Sanierung würde Kosten im Millionenbereich verursachen. Deshalb verschenkt die Stadt das Hebewerk nach einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats nun lieber an den Abwasserzweckverband (AZV) Heidelberg, der sich um die Instandhaltung kümmern soll. Für den Gebührenzahler soll dies keine Nachteile haben.

Schon im Jahr 2010 habe es eine Berechnung gegeben, nach der die Kosten für eine Sanierung über eine Million Euro betragen hätten, berichtete Bürgermeister Volk: "Die Maßnahme wurde wegen fehlender Haushaltsmittel allerdings nicht weiter verfolgt." Die Stadt habe daraufhin "nur das Notwendigste" erledigt. Heute müsste man mindestens 1,5 Millionen Euro investieren.

Erneut das Fass aufgemacht hat nun Martin Holschuh. Der Stadtrat der Freien Wähler hat den Bürgermeister unlängst darauf aufmerksam gemacht, dass das Hebewerk "fertig" sei, wie Volk erzählte. Dies zeigte sich dann auch bei einer Begehung der Anlage, die eigentlich nur für zwei Stunden angesetzt war, am Ende aber einen ganzen Tag lang dauerte, wie Uwe Seiz von der Stadtverwaltung berichtete.

Denn es tauchten unzählige Mängel auf: Seiz berichtete von einem "Urwald" bei der Elektrik und offenen Leitungen. Die Pumpen seien teilweise noch aus den 70er Jahren und beim Brandschutz gebe es auch Mängel.

Seiz gab zu bedenken, dass das Hebewerk nach der Stilllegung der stadteigenen Kläranlagen für Rainbach, Dilsbergerhof und Mückenloch noch stärker belastet ist, da auch das Abwasser aus diesen Ortsteilen nun hierdurch müsse. "Wenn es mal eine große Störung gibt und das Hebewerk in die Knie geht, haben wir ein Problem", so Seiz.

Bürgermeister Volk hatte deshalb mit dem AZV Kontakt aufgenommen: "Wir haben gemeinsam überlegt, wie wir die Kuh vom Eis bekommen." Die Lösung: Der AZV übernimmt das Hebewerk, saniert es und betreibt es künftig. "Der Vorteil für uns ist, dass wir keine Investitionen vornehmen müssen, die wir über Kredite finanzieren müssten", erklärte Volk. "Wir haben damit aber einen Klotz am Bein weniger."

Am Ende zahlt jedoch trotzdem der Gebührenzahler die Zeche: Denn der AZV gibt die Kosten künftig weiter an die Stadt, die sich diese dann über die Abwassergebühr bei den Bürgern wieder holt. Details des "Deals" müssen aber noch geklärt werden, so Volk.

Jürgen Rehberger (Freie Wähler) sprach aber schon jetzt von einem "klugen Schachzug", da die Stadt kein Geld in die Hand nehmen müsse. Er wollte wissen, was genau eine Übernahme durch den AVZ sei - also eine Schenkung, ein Verkauf oder eine Verpachtung - und wer künftig für den Betrieb verantwortlich sei. Bislang käme bei Störungen der Bauhof.

Der AZV könne nur investieren, wenn die Anlage ins Eigentum des Verbands übergeht, antwortete Uwe Seiz. Ein kleines Problem würden die Duschen für den Campingplatz darstellen, die in dem Gebäude integriert sind. Dies sei aber lösbar. Künftiger Betreiber sei der AZV. Der städtische Klärwärter würde sich aber auch um die Anlage kümmern, um lange Anfahrtswege zu vermeiden. Bürgermeister Volk machte noch auf die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Hebewerks aufmerksam, für die die Stadt einen "minimalen Pachtbetrag" erhalte.

"Wir machen ein gutes Geschäft, wenn wir diese gebrauchte Immobilie verschenken", zeigte sich Volk zufrieden. Denn die Anlagen sei längst abgeschrieben und es bestehe ein dringender Sanierungsbedarf.

Petra Groesser (Grüne) traute dem Braten noch nicht und fragte: "Gibt es denn auch Nachteile?" Ein kleiner Nachteil könne sein, räumte Volk ein, dass die Stadt wohl bessere Kreditkonditionen bekommen würde als der AZV. Die höheren Zinsen würden dann an die Gebührenzahler weitergegeben.

Martin Holschuh zeigte sich zufrieden, dass die Sanierung angegangen wird. Schon vor zehn Jahren seien Rohre verrostet gewesen: "Irgendwann würde alles in die Luft fliegen." Winfried Schimpf (SPD) lobte die "bewundernswerte Effizienz" des AVZ und setzte auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die Heidelberger Kläranlage, merkte Volk noch an, gehöre bundesweit zu den besten.