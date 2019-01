Neckargemünd. (cm) Die Abwasser-Affäre wird immer brisanter: Jetzt ermittelt die Polizei. Bekanntlich sind der Stadt Neckargemünd rund 600.000 Euro durch die Lappen gegangen, weil sie nicht regelmäßig die Abwassergebühren neu kalkuliert hat. Nachdem dies in einer Sitzung des Gemeinderates Ende des vergangenen Jahres bekannt geworden war, erstattete die Initiative "Neckargemünd im Aufbruch" um den Neckargemünder Rechtsanwalt Thomas Ax bei der Heidelberger Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen Unbekannt "wegen aller in Betracht kommender Delikte, insbesondere wegen Untreue". Und diese blieb nicht ohne Folgen.

"Die Staatsanwaltschaft hat die Polizei mit Ermittlungen beauftragt", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle nun auf RNZ-Anfrage. "Denn es besteht ein Anfangsverdacht." Das Betrugsdezernat K3 der Heidelberger Kriminalpolizeidirektion habe die Ermittlungen aufgenommen. Näher wollte Schätzle nicht auf die Ermittlungen eingehen.

Bei den 600.000 Euro handelt es sich um Verluste bei der Niederschlagswassergebühr aus den Jahren 2013 und 2014, die nun wegen der fehlenden Kalkulation nicht mehr von den Gebührenzahlern eingetrieben werden können und somit von der Allgemeinheit getragen werden müssen. Rechtsanwalt Ax hatte kritisiert, dass das Geld "verschleudert" worden sei. Auf seine Frage nach Konsequenzen hatte Bürgermeister Frank Volk im Gemeinderat gesagt, dass er zu Personalfragen keine Stellung nehme.

Der Rathauschef gab zu bedenken, dass es sich um die Jahre 2013 und 2014 handelt. Damals war Volk noch nicht Bürgermeister. Er jedenfalls habe sichergestellt, so Volk, dass die Verwaltung jährlich eine Kalkulation durchführt. Eine Wiederholung sei deshalb ausgeschlossen. "Wir prüfen jede Möglichkeit, um noch an das Geld zu kommen", sagte Volk. Darüber hinaus gab er "keine Auskunft zu rechtlichen Fragen". Nun bleibt abzuwarten, was die Polizei herausfindet.