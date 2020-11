Das Schönauer Hallenbad ist seit über zehn Jahren geschlossen – so sieht es auch aus. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Schönau. Es war eine kleine Meldung, die im Klosterstädtchen für großes Aufsehen sorgte: In der vergangenen Woche hieß es, dass auch Schönau Finanzmittel von Land und Bund für die Sanierung von Sportstätten erhält – und zwar 469.000 Euro für das "städtebauliche Einzelvorhaben Ersatzneubau eines Lehrschwimmbads" im Stadtteil Altneudorf. Was gleich für zwei Fragen sorgte. Erstens: Sind die Planungen für einen Ersatzneubau für das seit über zehn Jahren vor sich hingammelnde Hallenbad tatsächlich schon so konkret? Und zweitens: Wieso im Stadtteil Altneudorf?

Bürgermeister Matthias Frick hatte "leicht erhöhten Blutdruck", wie er sagt, und wurde auch überrascht – allerdings weniger vom Inhalt, sondern eher vom Zeitpunkt der Bekanntgabe der Förderung durch das Landeswirtschaftsministerium. "Die Antragsfrist für das Förderprogramm war erst vor wenigen Tagen abgelaufen", berichtet er.

Bekanntlich will die Stadt die in die Jahre gekommene Sporthalle im Oberen Tal sanieren und liebäugelt mit einem kleinen Lehrschwimmbecken als Ersatz für das alte Hallenbad. Für beide Vorhaben hat sie Fördermittel beantragt – und zwar aus zwei Programmen: zum einen aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" und zum anderen aus einem kurzfristig ausgeschriebenen Programm zur Förderung von Sportstätten im Rahmen der Städtebauförderprogramme 2020 und 2021. Entschieden wurde über Letzteres.

Allerdings erhält die Stadt aus diesem Topf nun keine Mittel für die dringendere Sanierung der Sporthalle. "Ich freue mich tierisch", sagt Bürgermeister Frick. "Aber nun entsteht der Eindruck, dass wir gleich ein neues Schwimmbad bauen." Frick betont, dass die Sanierung der Halle Priorität habe. Das Lehrschwimmbecken sei nur in Verbindung mit der Hallensanierung als "Gesamtpaket" umsetzbar. Das Problem: Ob die Stadt hierfür Fördermittel aus dem Bundesprogramm erhält, steht wohl erst im Frühjahr fest. "Wir können nun nicht das unwichtigere Projekt zuerst angehen", so Frick. Mit dem Fördergeld für das Lehrschwimmbecken alleine könne die Stadt erst einmal nichts anfangen.

Die Sanierung der Sporthalle soll über drei Millionen Euro kosten. Die neue Schwimmhalle für etwas mehr als eine Million Euro könnte als Anbau entstehen. Der Vorteil: Umkleiden der Sporthalle könnten mitgenutzt werden. "Wichtig ist, dass die Folgekosten gering sind", betont Frick. Deshalb sei zum Beispiel ein langlebiges Edelstahlbecken vorgesehen. Als Mitglied im DLRG-Landesverbandsvorstand könne er nur immer wieder darauf hinweisen, wie wichtig die "Schwimmfähigkeit" sei.

"Wir steigen nun erst einmal in die Detailplanung zur Sanierung der Halle ein", sagt der Bürgermeister. "Wenn wir für das Projekt eine Förderung bekommen, kann es nächstes Jahr losgehen." Bekanntlich will die Stadt auch noch ein neues Feuerwehrhaus im Oberen Tal bauen. Alle Gebäude sollen einmal über ein gemeinsames Wärmeverbundsystem versorgt werden. Die Stadt müsse aber einen Schritt nach dem anderen gehen und dürfe die Finanzen nicht aus dem Blick verlieren, so Frick. Die nun bewilligten Fördermittel sind bis 2024 abrufbar.

Bleibt noch die Frage, warum das neue Schwimmbad nach Altneudorf verortet wurde. Die Erklärung: Die Stadt hat für Schönau und Altneudorf zwei getrennte Stadtentwicklungsprogramme laufen. Ein solches war Voraussetzung für den nun bewilligten Förderantrag. Da das Schönauer Programm bereits überzeichnet war, wurde die "Kulisse" des Altneudorfer Programms – ganz legal – einfach um das Obere Tal erweitert ...