Neckarsteinach. (nb) Es waren viele Hürden, die sich dem Windpark "Greiner Eck" während Planung und Bau in den Weg gestellt hatten. Die letzte, die das Team um Planer Jürgen Simon nehmen muss, ist der Wind. Weil dieser zu stark weht, produziert zwar seit letztem Monat auch eine zweite Anlage den gewünschten Strom, beim erst nachträglich genehmigten fünften Windrad ist an eine Montage der Rotorblätter momentan aber nicht zu denken. Die anderen vier Anlagen sind komplett, die rund 135 Meter hohen Windräder und deren Flügel strecken sich zwischen den Baumkronen des Odenwalds in die Höhe.

Ein beeindruckendes Bild, aber eben auch eines, vor dem sich viele Kritiker gefürchtet hatten. Auch die anderen fertiggestellten Windräder sollen in den nächsten Tagen ans Netz gehen, kündigt Planer Simon an. Der Abtransport der Großkräne laufe bereits. Bald wird von der Großbaustelle kaum noch etwas zu sehen sein, die Windräder hingegen übersieht man so leicht freilich nicht.