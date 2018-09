Von Klaus Emig

Wiesenbach. Die gute Nachricht: Im Haushalt 2017 ist kein Kredit vorgesehen. Die schlechte Nachricht: Die Pro-Kopf-Verschuldung steigt trotzdem - und zwar gehörig. Betrug die Schuldenlast, die Ende 2015 jeder in der Gemeinde zu tragen hatte, noch 407 Euro, rechnet man Ende 2017 mit 1021 Euro pro Bürger - ohne Wasserwerk wohlgemerkt. Was zunächst komisch klingt, hat Bürgermeister Eric Grabenbauer schnell erklärt: 2016 war ein Kredit in Höhe von 1,5 Millionen Euro vorgesehen. Den hat man aber nicht ganz in Anspruch genommen und 2017 wird der Rest aufgenommen. Die Gemeinderäte störte der wachsende Schuldenberg - zumindest in der Öffentlichkeit - nicht: Einstimmig beschlossen sie in ihrer jüngsten Sitzung das Zahlenwerk fürs nächste Jahr.

Gebühren/Mieten: 978.200 [+] Lesen Sie mehr Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan für 2017 beschlossen. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf 10.335.200 Euro. Hier die wichtigsten Kennzahlen: Verwaltungshaushalt (VwH) Volumen: 6,8 Mio. Euro Einnahmen: Einkommensteuer: 1,8 Mio. Euro

Schlüsselzuweisungen: 1,3 Mio. Euro

Gebühren/Mieten: 978.200 Euro

Gewerbesteuer: 380.000 Euro

Grundsteuer: 388.000 Euro Ausgaben Personalausgaben: 1,4 Mio. Euro

Kreisumlage: 1,0 Mio. Euro

FAG-Umlage: 761.000 Euro

Zuschüsse: 1,2 Mio. Euro

Zuführung an VmH: 68.000 Euro Vermögenshaushalt (VmH) Volumen: 3,5 Mio. Euro Einnahmen Zuführung vom VwH: 68.000 Euro

Rücklageentnahmen: 236.200 Euro

Zuschüsse Land/Bund: 355.300 Euro

Verkauf Anlagevermögen: 2,9 Mio. Euro

Kreditaufnahme: 0 Euro Ausgaben Baumaßnahmen: 3,3 Mio. Euro

Tilgung von Krediten: 58.000 Euro

Vermögenserwerb: 146.500 Euro

Zuschüsse: 85.000 Euro

Bei der Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 verwies Bürgermeister Eric Grabenbauer auf seine Rede bei der Vorberatung in der vorangegangenen Sitzung. Inzwischen seien gegenüber dem Planentwurf noch die aktuellen Zahlen aus dem Finanzausgleich aus dem im November veröffentlichten Haushaltserlass eingearbeitet. Danach verringern sich die angesetzten Einnahmen um 2000 Euro. Die Ausgaben steigen dagegen bei den zu zahlenden Umlagen um 73.000 Euro. Daher muss die Gemeinde zum Sparstrumpf greifen und 75.000 Euro mehr als ursprünglich geplant aus der allgemeinen Rücklage entnehmen. Die Umlagen haben aber noch mehr Auswirkungen: Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt reduziert sich um jene 75.000 Euro und wird dann nur 68.000 Euro betragen.

Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von knapp 6,8 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt sind Investitionen in Höhe von 3,54 Millionen Euro vorgesehen, wovon 3,1 Millionen Euro auf die Auflösung des Sonderkontos "Langenzeller Buckel" entfallen. Der allgemeinen Rücklage müssen insgesamt voraussichtlich rund 236.000 Euro entnommen werden. Nach planmäßigem Haushaltsvollzug wäre die Rücklage zum Jahresende 2017 auf 868.000 Euro geschrumpft.

Der Bürgermeister hatte bereits bei der Vorberatung des Haushalts richtungweisend, vorsichtig und blumig verwiesen auf einen "bunten Strauß an Aufgaben, die wir nicht nur im Haushalt finden, sondern die uns durch den gesamten Haushaltsplan begleiten". Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung ist vorgesehen, "auch für 2018 nur unbedingt notwendige Baumaßnahmen in die Hand zu nehmen", so die selbst auferlegte Beschränkung.

Einstimmig beschlossen wurde nun auch der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs "Wasserwerk Wiesenbach" sowie die Finanzplanung und das vorgelegte Investitionsprogramm für die Jahre 2017 bis 2020. Zudem stand die Feststellung des Wirtschaftsplans 2016 an, in dem ein Kredit vorgesehen ist: 880.000 Euro sollen zur Erneuerung der Wasserleitung in der Hauptstraße beitragen. Die günstigsten Bedingungen bei zehnjähriger Zinsbindung bietet laut Grabenbauer die KfW-Bankengruppe. Die derzeitigen Konditionen lauten: 0,69 Prozent Zinsen pro Jahr, 30 Jahre Laufzeit und fünf tilgungsfreie Anlaufjahre. Die Kreditaufnahme ist mit den zu erwartenden Zins- und Tilgungsleistungen im Wirtschaftsplan vorgesehen. Der Rat beschloss einstimmig die Aufnahme des Kredits.