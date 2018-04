Region Heidelberg. (cm) "Wann, wo, wie Sie wollen: Wir sind für Sie da!" verspricht die Volksbank Neckartal im Schaufenster ihrer Filiale in Waldhilsbach. Künftig aber nicht mehr vor Ort. Wie die Genossenschaftsbank am Montag bekanntgab, wird die Geschäftsstelle zum 30. November geschlossen, es wird auch keinen Geldautomaten als Ersatz geben. Die Bank setzt bei ihrem Filialnetz nämlich den Rotstift an. Bei sieben weiteren Filialen rund um Heidelberg werden die Öffnungszeiten reduziert. Diese sind in Dilsberg, Mückenloch, Gaiberg, Gauangelloch, Lobenfeld, Waldwimmersbach und Spechbach.

Überspitzt gesagt, so der Vorstandsvorsitzende Ekkehard Saueressig gestern im Gespräch mit der RNZ, sei daran die Europäische Zentralbank schuld. Denn anders als früher erhalten die Banken für dort hinterlegtes Geld keine Zinsen mehr, sondern sie müssen dafür sogar zahlen. Hinzu kommt die Digitalisierung, die immer weniger Kunden in die Filialen treibt. Das Zahlen per EC-Karte ist inzwischen weit verbreitet, sodass die Kunden weniger Bargeld benötigen. Von Internetbanking ganz zu schweigen. "In manche Filialen kommen nachmittags nur noch ein bis zwei Kunden", sagt Saueressig. Man müsse nun reagieren. "Die Veränderungen haben ausschließlich betriebswirtschaftliche Gründe", so der Volksbank-Chef. Man habe das Filialnetz und die Kundenfrequenzen analysiert und sich viel Zeit genommen. Das Ergebnis: Neben der Filiale in Waldhilsbach werden auch jene in Obrigheim-Asbach, Bargen, Daisbach und Haag dichtgemacht. "Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen", so Saueressig. "Leider ist sie aber unvermeidlich."

Die Öffnungszeiten der Geschäftsstellen in Dilsberg, Mückenloch, Gaiberg, Gauangelloch, Lobenfeld, Waldwimmersbach, Spechbach, Neunkirchen und Schönbrunn werden ab dem 1. Dezember reduziert und aufeinander abgestimmt. Zum Beispiel wird in Lobbach künftig an jedem Wochentag eine der beiden Filialen in den Ortsteilen Lobenfeld und Waldwimmersbach geöffnet sein. Saueressig betont, dass die Kunden ihre persönlichen Berater behalten. Und durch die "Anpassungen" werde es keine Kündigungen geben. Die Volksbank Neckartal hat künftig noch 30 Geschäftsstellen. "Wir wollen auch weiterhin in der Fläche präsent sein - so lange es sich betriebswirtschaftlich rechnet", so Saueressig. Weitere Maßnahmen seien derzeit nicht geplant.

In Waldhilsbach hat Anne von Reumont schon vor einigen Tagen von der geplanten Filialschließung erfahren. "Erst hat der Metzger zugemacht, dann der Einkaufsladen und jetzt die Volksbank", sagt die Ortsvorsteherin. "Ich sehe nicht schwarz, aber es ist furchtbar traurig und ein weiterer Verlust für das Dorf."