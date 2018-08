Gaiberg. (fi) Bürgermeister Klaus Gärtner wusste, dass dieses Thema auch die Gaiberger Gemeinderäte umtreibt. Denn die Nachricht von einer Marktansiedlung im benachbarten Gauangelloch (die RNZ berichtete) ist für die Gaiberger von Interesse. Hatte doch just der künftige Betreiber des Angellocher "Nahkaufs" eine Offerte der Gaiberger vom November des vergangenen Jahres abgelehnt. "Es sei in Gaiberg nicht wirtschaftlich, einen Markt zu betreiben", informierte Bürgermeister Gärtner in der öffentlichen Sitzung aus einem Schreiben des Geschäftsführers der AQB-Gruppe. Diese will spätestens zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft in der Angellocher Ortsmitte den Markt eröffnen.

Vor allem die Subvention als "Wirtschaftsförderung", welche die Leimener dem neuen Markt vorbehaltlich des noch ausstehenden Gemeinderatsbeschlusses als Starthilfe anbieten, wurmt die Gaiberger. "Ich bin gespannt, was das Regierungspräsidium dazu sagt", meinte Gärtner. Der Rathauschef sah die Tatsache, dass ein privates Unternehmen einseitig gefördert wird, zumindest als fragwürdig an. Ein genossenschaftlicher Dorfladen sei kein Problem gewesen, doch bei der derzeitigen Konstellation - die Stadt Leimen wird möglicherweise den neuen Gauangellocher "Nahkauf" mit einem zinslosen Darlehen von 60 000 Euro unterstützen - sah nicht nur der Bürgermeister Probleme. Auch die Gemeinderäte waren insgesamt skeptisch.