Von Florian Badelt

Leimen-Gauangelloch. Zwei Laster kommen sich auf der Gauangellocher Hauptstraße entgegen. Das Problem daran: Auf der Straße ist kein Platz für beide. An manchen Stellen ist sie nur fünf Meter breit. Und was tun die Lastfahrer dann? Sie weichen auf den Gehweg aus. Für Fußgänger kann das zu einem Spießrutenlauf werden. Doch geht es nach einer nun einberufenen Verkehrskommission, soll damit nun Schluss sein und die Fußgänger sollen auf den Bordsteinen wieder sicher sein.

Nachdem besorgte Bürger bereits im April auf die Lage hingewiesen hatten und Ende Juli der CDU-Ortsverband eine Unterschriftenaktion ins Leben rief, will die Stadt nun handeln. Eine Kommission aus Vertretern des Gemeinderats sowie Stadt- und Kreisverwaltung hat verschiedene Maßnahmen beschlossen, um die Sicherheit entlang der Hauptstraße zu erhöhen. Dabei konzentrierte sie sich auf die beiden engsten Stellen der Straße: zwischen Haus Nummer 44 und dem Fußgängerüberweg am Pumphäuschen sowie der Bereich nördlich der Einmündung des Smaragdwegs. Dass Laster an diesen Engstellen auf die Gehwege ausweichen, soll bald der Vergangenheit angehören. Zwischen Pumphäuschen und dem Anwesen Nummer 44 soll in drei Schritten dafür gesorgt werden, dass die Laster vom Gehweg fernbleiben. Alles in allem wird mit Kosten von etwa 1500 Euro gerechnet.

Läuft alles nach Plan, kommen die baulichen Veränderungen bereits im September. Etwas teurer und schwieriger dürfte sich wohl die Lösung des Problems nördlich der Einmündung des Smaragdwegs gestalten. Hier ist die Engstelle länger und nicht von beiden Seiten aus einsehbar. Die Verkehrskommission schlägt daher vor, dort eine spezielle Ampelanlage mit Höhenbeschränkung zu installieren. So sollen sich zwei Laster in diesem Abschnitt gar nicht erst begegnen. Der Ausschuss für Umwelt und Verkehr hat bereits Geld bewilligt, um die Machbarkeit einer solchen Anlage zu prüfen. Nun hängt alles davon ab, was das Gutachten im September ergibt. Erst dann werden sich auch die Kosten abschätzen lassen.

Doch warum sperrt man die Hauptstraße nicht einfach für alle Fahrzeuge schwerer als 7,5 Tonnen, wie von vielen Bürgern gefordert? Hierfür nannte die Kommission zwei Hauptgründe: Zum einen ist die Strecke Teil einer Kreisstraße - nur der Kreis und nicht die Stadt könnte über eine derartige Sperrung entscheiden. Zum anderen hatte eine Kennzeichenverfolgung über einen ganzen Tag hinweg ergeben, dass die Ziele der meisten Lastfahrzeuge in den Industrie- und Gewerbegebieten der umliegenden Kommunen liegen. Somit konnte die Theorie, es handele sich bei den Lastern überwiegend um "Mautflüchtlinge", die die Gebühr zwischen den Autobahnanschlussstellen Schwetzingen und Sinsheim sparen wollten, nicht bestätigt werden.

Eine Vollsperrung der Hauptstraße für Fahrzeuge schwerer als 7,5 Tonnen hätte darüber hinaus wohl Streit mit Wiesloch bedeutet, da in einem solchen Fall die Verlagerung des Schwerlastverkehrs in Richtung Altwiesloch befürchtet wurde. Mit der jetzt beschlossenen Regelung dürften dagegen beide Seiten gut leben können.