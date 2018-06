Neckarsteinach. (aham) "Das hätte optimaler laufen können", muss der Infrastrukturvertriebsleiter der Telekom eingestehen. Doch inzwischen atmet Thomas Müller auf. Nicht nur er. Sondern auch etliche Neckarsteinacher. Sie haben wieder Telefon und Internet.

Rückblick: Schon 2015 kündigte die Telekom schnelles Internet für das hessische Neckartal ab 2017 an. Im April gab es eine Informationsveranstaltung. Ab Mai, so hieß es, können die Bürger der Vierburgenstadt mit bis zu 50 Mbit pro Sekunde surfen. Doch daraus wurde nichts. Das Gegenteil war der Fall, wie etwa Jochen Brückmann, der in Lanzenbach wohnt, feststellen musste. Statt schneller Leitung bekam er eine tote Leitung. Über Wochen musste er sich mit der Warteschleife beim Kundendienst und vergeblichem Warten auf den Techniker herumschlagen. "Und wir sind nicht die einzigen", berichtete er.

Bei Bürgermeister Herold Pfeifer und seinem Hirschhorner Kollegen Oliver Berthold häuften sich die Beschwerdeanrufe. Die beiden forderten ein Krisengespräch mit der Telekom. Dabei musste Müller von einer Panne nach der anderen berichten. So war unter anderem die geplante Strecke für die Glasfaserleitung ungeeignet, ein Umweg musste gefunden werden. Es gab nicht genug Kabel für alle Kunden, bei einem Verteilerkasten gab es ein Softwareproblem, eine Leitung wurde bei einem Brand beschädigt. Müller: "Da war der Wurm drin." Mitte dieser Woche funktionierte endlich alles, doch dann erwischte ein Landwirt beim Mulchen die neue Leitung. Dies sei aber schnell behoben worden, so Pfeifer.

Müller verspricht indes den Kunden, die unter den Pannen zu leiden hatten, einen Ausgleich. "Wir möchten uns entschuldigen", so der Vertriebsleiter. Bis Ende des Monats sollen alle Neckarsteinacher - einige Straßenzüge in der Kernstadt fehlen noch - schnell surfen können.