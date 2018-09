Von Doris Weber

Dossenheim. Der Haushaltsplan 2013 wurde zum ersten Mal nach vielen Jahren nicht einstimmig gefasst. Die beiden Grünen-Gemeinderäte Ute Zedler und Dr. Thomas Katlun verweigerten ihre Zustimmung zum vorgelegten Zahlenwerk. Das überraschte umso mehr, da im Haupt- und Finanzausschuss die Beschlussempfehlung einstimmig, also mit der Stimme des Grünen-Ausschussmitglieds gefasst worden war. "Das habe ich noch nicht erlebt", kommentierte Bürgermeister Hans Lorenz den Sinneswandel.

Da habe sie sich wohl vertan, gab Zedler achselzuckend zurück. Die Begründung für die Ablehnung des Plans durch ihre Fraktion hatte sie in ihrer Haushaltsrede mit "Nachhaltigkeit" begründet. "Wir wollen unseren Kindern keine Schulden für unseres Erachtens nicht notwendige Gestaltungsmaßnahmen hinterlassen und setzen uns für den Erhalt der freiwilligen Leistungen ein", sagte Zedler in ihrer Stellungnahme zum Haushaltsplan.

Von neuen Schulden kann freilich in diesem Haushalt nicht die Rede sein. Der Plan ist ohne jede Kreditaufnahme gestrickt. Die in der Vergangenheit aufgenommenen Kredite weisen unter Berücksichtigung von Zins und Tilgung zum Jahresende eine Summe von 4,23 Millionen Euro auf. Dennoch erwarten die Grünen die Änderung der Situation. Bereits für 2014 und 2015 sehen sie eine Kreditaufnahme von über vier Millionen Euro auf die Gemeinde zukommen.

Es ist nun nicht so, dass die übrigen Fraktionen die Augen vor der zunehmend angespannteren pekuniären Situation verschließen würden. So erwarten auch die Freien Wähler für die beiden Folgejahre eine Kreditaufnahme in etwa gleicher Höhe, wie ihre Fraktionssprecherin Cornelia Wesch angesichts der zahlreichen Vorhaben sagte. Sie kommen aber zum Schluss, dass eine Umsetzung dieser hohe Ausgaben verursachenden Projekte schlussendlich nur nach ausführlicher Analyse und Diskussion zu entscheiden sei.

Carlo Bonifer (SPD) sprach allgemein davon, dass Verwaltung und Gemeinderat alarmiert und zum Handeln aufgefordert seien. Ein Blick auf die mittelfristige Finanzplanung lasse heute schon erkennen, dass ohne eine Kreditaufnahme der Erhalt der Infrastruktur wohl kaum umgesetzt werden könne, betrachtete Hans-Peter Stöhr (CDU) das Thema Mittelbedarf als von anderer Seite verursacht. Dr. Matthias Delbrück (grün-kommunal) meinte am Beispiel Bahnhofsplatz, dass mit Kostenbewusstsein an der Ausgestaltung gefeilt werden müsse. Hermann Fischer (FDP) zog einen anderen Schluss: "Um die Infrastruktureinrichtungen aufrecht erhalten zu können, werden in den nächsten Jahren große Vorhaben zurückgestellt werden und eine solide sparsame Haushaltsführung an oberster Stelle stehen müssen."

Bürgermeister Lorenz sagte im Verlauf dieser Sitzung nichts mehr zu diesem Thema. In der Vergangenheit hatte er stets darauf hingewiesen, dass die mittelfristige Finanzplanung zunächst nur mögliche Vorhaben aufliste. Was wann in Angriff genommen werde, hänge dann von der Finanzsituation im jeweiligen Haushaltsjahr ab.

Auf Erlöse von Grundstücksverkäufen wird man künftig verzichten müssen. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer bleiben schwer kalkulierbar. Nach einer Ansatzverringerung im ersten Entwurf wurden sie wieder nach oben korrigiert. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer unterliegt ebenfalls nicht dem Einfluss der Kommune.

Über dies hinaus hatten die Fraktionen die Themen des vergangenen Jahrs wie Bahnhofsplatz und Kleinkindbetreuung thematisiert.