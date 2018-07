Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wie geht es weiter mit der früheren Gaststätte "Griechische Weinstube Stadt Athen"? Diese Frage beantwortete der Gemeinderat am Dienstagabend, indem er bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung der Einleitung eines Wettbewerbsverfahrens zustimmte. Die Stadt sucht nun bundesweit Architekten und Investoren für das Areal in der Neckarstraße, das die Stadt überraschenderweise im Januar vom Ehepaar Girnth erworben hatte. Zuvor war ein Verkauf an einen privaten Bauträger nicht zustande gekommen.

Bürgermeister Horst Althoff berichtete, dass die notariellen Kaufverträge Ende Januar in Wiesloch unterzeichnet wurden. "Wir wollen das Eigentum aber schnell wieder abgeben", betonte er. Ziel des Architekten- und Investorenwettbewerbs sei es, "das Stadtbild über Jahrzehnte zu sichern" und die untere Terrasse in Verbindung mit dem Knappenkeller nebenan gastronomisch zu nutzen.

Und was es mit diesem Wettbewerb auf sich hat, erklärte Andreas Kaupp vom Mannheimer Architekturbüro "Kaupp + Franck", der solche Verfahren bundesweit durchführt: "Es handelt sich um ein kombiniertes Verfahren mit einem architektonischen Planungswettbewerb und einem Investorenwettbewerb." Es gehe also nicht nur um ein architektonisches beziehungsweise städtebauliches Konzept, sondern auch gleich um ein Konzept für eine Nutzung. Außerdem gebe der Investor ein Angebot ab, wie viel er bereit ist, für das Areal zu zahlen.

"Wir empfehlen diese Vorgehensweise, weil viele Architekten potenzielle Investoren kennen und zusammen im Team ein Gesamtkonzept erarbeiten können", verdeutlichte Kaupp. Der Investor könnte dann zum Beispiel auch den Betrieb des Lokals übernehmen. Über diesem könnten - wie auch schon im benachbarten früheren Hotel Ritter - altengerechte Wohnungen entstehen. Damit eine Teilnahme an dem Wettbewerb attraktiv sei, sollte die Stadt "eine gewisse Preissumme" ausloben.

Obwohl Architekten und Investoren die Konzepte zusammen erarbeiten, werden beide Teile des Wettbewerbs - also architektonisches Konzept und die künftige Nutzung - getrennt bewertet. Dies übernimmt eine Jury aus Fach- und Sachpreisrichtern, in der auch Vertreter von Stadt und Gemeinderat sind. "Erst nachdem der Architekturwettbewerb abgeschlossen ist, werden die Umschläge mit den Konzepten und Kaufpreisangeboten geöffnet", betonte Kaupp. Insgesamt könne man 60 Punkte vergeben - zum Beispiel 40 für den architektonischen Teil und 20 für die Nutzung. Alles laufe anonymisiert. Der Sieger ist dann derjenige, der insgesamt aus beiden Teilen die meisten Punkte erhalten hat. Kaupp schlug vor, dass die Stadt dann mit den ersten drei Preisträgern näher verhandelt.

Aus Erfahrungen bei Wettbewerben in Mannheim und Speyer könne man sagen, dass es zwischen fünf und 20 Teilnehmer geben wird, so Kaupp. 40 seien aber zu viel. "Wir haben mit solchen offenen Wettbewerben gute Erfahrungen gemacht."

Désirée Endler (Grüne) war es wichtig, dass es einen Kriterienkatalog gibt. "Sonst gibt es futuristische Planungen, die wir gar nicht wollen", meinte sie. Andreas Kaupp sagte zu, dass vorab eine "Aufgabenstellung" formuliert werde, die zum Beispiel auch die Altstadtsatzung berücksichtige. "Es ist immer eine Frage des Fingerspitzengefühls, wie viel man festlegt und wie viel Raum man für Kreativität lässt", sagte er. Man sollte "Leitplanken" und Richtlinien setzen, die aber noch mehr als einen Weg zulassen.

Klaus Rupp sagte, dass seine CDU-Fraktion von Anfang an gegen den Kauf durch die Stadt gewesen sei. "Deshalb lehnen wir auch diesen Wettbewerb ab." Giuseppe Fritsch (Freie Wähler) hingegen gefiel das kombinierte Verfahren, wie er sagte. Und Winfried Schimpf betonte, dass die SPD immer für den Kauf gewesen sei. "Denn wenn wir den Knappenkeller ohne die Terrasse vermarkten wollen, sehen wir alt aus", begründete er. "Wir waren nämlich jahrelang der irrigen Annahme, dass wir einen Zugriff auf die Terrasse haben."

Hermino Katzenstein (Grüne) betonte, dass er den Kauf durch die Stadt von Anfang an abgelehnt habe und kritisierte: "In den Gemäuern des Knappenkellers wurden schon 1,2 Millionen Euro versenkt." Was Bürgermeister Althoff aufregte. Die Summe stimme nicht. Eine andere nannte er aber auch nicht.