Von Sabine Hebbelmann

Nußloch. Glück hatte der Karnevalclub Nußloch (KCN) auch dieses Jahr mit dem Wetter, denn nur gut einen Tag früher hätte sich aufgrund des Sturmes wohl niemand in den Wald getraut. Besser gesagt fast niemand. Denn während andere schon im November um die Rathausschlüssel bettelten, harrten die "Gajemänndl" bis zum 6. Januar im Nußlocher Wald bei der "Gajemänndl Hohl" aus, erklärte KCN-Sitzungspräsident Gerald Kraus augenzwinkernd bei der Begrüßung.

Mit dem "Gajemänndl Kummdag" eröffnet der KCN traditionell seine Fasnachtskampagne. Das "Gajemänndl" ist eine Sagengestalt aus der Nußlocher Heimatgeschichte, hinter der vermutlich ein Aufsichtsbeamter des Kurfürsten steht. Dieser lauerte Holzdieben auf, half aber auch den Menschen, ihr gesammeltes Holz und Reisig nach Hause zu tragen. Inzwischen gibt es in dem Nußlocher Karnevalsverein zahlreiche Waldschrate mit freundlichen Holzmasken.

Die "Gajemänndl Hohl" sei nicht mit dubiosen Krediten finanziert, scherzte Kraus. "Die Gajemänndl sind gutmütige, aber scheue Gesellen: Sie kommen erst aus dem Wald, wenn man sie ruft", sagte Kraus, der zum zweiten Mal diese Aufgabe übernommen hatte. "Gajemänndl kumm!", rief er und dann machte es "Krawumm".

Mit einem perfekten Reihenfeuer - im Gegensatz zum letzten Jahr hatte keiner Ladehemmung - lockten die sieben Böllerschützen des Schützenvereins die "Gajemänndl" aus dem Wald. Schon von Weitem waren die Ratschen der Waldgeister zu hören. Dann kam einer nach dem anderen tanzend und Ratschen schwingend die Hohl herab, rund dreißig Erwachsene mit Holzmasken und zehn Jugendliche mit grünen Mützen. Erst wenn sie die "Gajemänndl-Taufe" hinter sich haben, dürfen sie eine Holzmaske tragen.

Ihre Sprecherin Christina Gschwender begrüßte das Publikum mit launigen Versen. "Pfeife aa noch so kalde Winde, dut ihr de Weg in'd Hohl noch finde." Ihre Rede sei kein Plagiat, nichts habe sie abgeschrieben, beteuerte sie grinsend. Ehec sprach sie in ihrem Schnellrückblick an und Stuttgart 21: "Milliarde werre vergrawe, isch find des net doll - un' unser S-Bahn hier isch grabbelt voll." Wenigstens habe Nußloch einen Bus, "der fährt alle Schdund oder mol net". Dass die Tonjäger dieses Jahr wieder dabei waren, freute sie besonders. Die Musikgruppe des KCN spielte das Badner Lied und traf die Töne nach Waidmannsart auf Anhieb. "De Euro vun eisch gibt's jetzt zehn Johr. Awwa mit eisch simma entschiede besser dro", meinte Gschwender und nahm anschließend noch die Griechen und die Euro-Krise auf die Schippe. Schließlich durften die Kinder vor, denn "Äpfel, Mandarine, Nüss', des hilft aa geje kalte Füß'".

Mit einer gekonnten Salve verböllerten die Schützen zum Abschluss ihr letztes Schwarzpulver, bevor es sich Gäste und Mitstreiter bei Wurstsuppe und Glühwein gutgehen ließen.