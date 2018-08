Von Karin Katzenberger-Ruf

Mauer. Vor etwa einer Million Jahren machte der Neckar noch eine etwa 16 Kilometer lange Schlinge südlich vom heutigen Neckargemünd, hat sich dann aber wegen der niedrigen Fließgeschwindigkeit eine Viertelmillion Jahre später quasi selbst wieder mit Ablagerungen zugeschüttet. Dabei hinterließ der Fluss "Wiesenbacher Geröll" sowie "Mauerer Sande". In der Sandgrube Grafenrain in Mauer fand der Arbeiter Daniel Hartmann im Oktober 1907 jenen menschlichen Unterkiefer, der als "Homo heidelbergensis" in die Geschichte einging und den Ort im Kraichgau auf der ganzen Welt bekanntmachte. Dem Heidelberger Tageblatt war der prähistorische Fund am 24. Oktober des besagten Jahres eine Meldung samt Foto wert. Dort hieß es, es sei die "untere Kinnlade mit sämtlichen und sehr gut erhaltenen Zähnen eines Urmenschen" gefunden worden - dies 20 Meter tief unter der Erde. Hinter dem Wort "Urmenschen" steht allerdings ein Fragezeichen in Klammern, was auf eine gewisse Skepsis des Redakteurs von einst schließen lässt.

"Wir stehen jetzt im Neckarbett" - diesen Satz benutzt Sylvia Knörr gerne, wenn sie mit Besuchergruppen in der ehemaligen Sandgrube von Mauer unterwegs ist und vor jenem Wandaufschluss steht, wo ihren Worten nach die Erdgeschichte spürbar wird. Sie, die Ur- und Frühgeschichte studiert hat, gehört zum ehrenamtlichen Team des im Jahr 2001 gegründeten Vereins "Homo heidelbergensis", das von Mai bis Oktober immer sonntags ab 14 Uhr einen kostenlosen Vortrag mit anschließender Führung anbietet. Bei der jüngsten Veranstaltung gab es nur vier Gäste, darunter ein Künstler, der nach längerer Abwesenheit in die Region zurückkehrte und sich an die Aktivitäten des Vereins erinnerte. Dieser ist seit seiner Gründung übrigens von unter 20 auf über 400 Mitglieder angewachsen.

Bei Vorträgen und Führungen möchte Sylvia Knörr "Geschichte zum Anfassen" vermitteln. Die Führungen beginnen nach einem kurzen Einführungsvortrag im "Heidschen Haus" in der Bahnhofstraße 4. Im vermutlich ältesten Anwesen des Ortes, Baujahr 1630, hat der Verein seine Geschäftsstelle. Außerdem gibt es dort einen Vortragssaal im Erdgeschoss und unter dem Gebälk einen weiteren Raum für Veranstaltungen. Drei Vitrinen informieren über "Neckargeröll" und fossile Funde. "Wir würden gern mehr öffentlich machen, aber uns fehlt einfach der Platz dafür", so Sylvia Knörr. Ihrer Schilderung nach ist das Urgeschichtliche Museum im Rathaus inzwischen ebenfalls an seine Kapazitätsgrenzen gelangt.

Wenn Knörr vom etwa 600 000 Jahre alten Unterkiefer erzählt, kommt sie richtig in Fahrt. Zum Auftakt demonstriert sie an Modellen, wie der Kiefer bei seinem Fund in der Sandgrube tatsächlich aussah: Er war mit Erde "festgebacken". Irgendwie nagt es an ihr, dass der "Homo heidelbergenis" weniger bekannt ist als der Neandertaler, obwohl der doch 200 000 Jahre jünger ist als der Fund von Mauer. Bereits im Jahr 1856 waren in einem Steinbruch im nordrhein-westfälischen Neandertal Knochenreste eines vermutlichen Urmenschen entdeckt worden.

Der Fundort in Mauer ist inzwischen von Bäumen bewachsen. Demnach stehen die Gedenksteine für den Finder nicht exakt dort, wo sie hingehören. Die Schautafeln entlang der ehemaligen Sandgrube östlich von Mauer haben nach ihrer Installation im Jahr 2007 - damals feierte die "Kinnlade" Hundertjähriges - leider einige Witterungsschäden bekommen und müssten nachgebessert oder ausgetauscht werden. Zum Glück ist aus der im Jahr 1976 stillgelegten Sandgrube aber kein Schuttabladeplatz geworden, wie ursprünglich geplant, sondern dank des Einsatzes des damaligen Bürgermeisters von Mauer, Erich Mick, ein Naturschutzgebiet. Da hat der direkte Draht zum Amtsvorgänger Gerhard Weiser, der gerade als Landwirtschaftsminister von Baden-Württemberg im Amt war, etwas Gutes bewirkt.

Und warum ist in der Sandgrube von Mauer auch Buntsandstein zu finden? Dazu gibt es zumindest eine Theorie, die auch Sylvia Knörr teilt. In der letzten Eiszeit schlitterten sie vom Berg Hollmuth in Neckargemünd über den bis auf den Grund gefrorenen Neckar und blieben einfach bis zur Warmzeit liegen. In dieser Warmzeit leben wir gerade und dies seit über 11 000 Jahren - hoffentlich hält's.

