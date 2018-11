Lobbach. (agdo) "Die Gemeinde erhebt die Hundesteuer beim Ersthund auf 72 Euro und für jeden weiteren Hund auf 144 Euro", gab Bürgermeister Heiner Rutsch in der jüngsten Zusammenkunft des Lobbacher Gemeinderats bekannt. Auch die Zwingersteuer steigt von derzeit 120 Euro auf 144 Euro. Das sind satte 20 Prozent mehr als das, was Hundehalter bisher zahlen mussten. Das entging auch einigen Gemeinderäten nicht.

17 Jahre lang blieben die Hundebesitzer in Lobbach vor einer Erhöhung der Hundesteuer verschont. Selbst bei der Währungsumstellung auf den Euro vor elf Jahren habe die Gemeinde die Steuer nicht weiter angehoben, so Rathauschef Rutsch weiter. So mussten Herrchen oder Frauchen bislang 60 Euro für den ersten und 120 Euro für jeden weiteren Hund zahlen.

20 Prozent mehr sei viel, kritisierte Gemeinderat Uwe Knecht (SPD). Oliver Christen (CDU) fand die Erhöhung sei zwar nicht wenig, er fand sie aber auch nicht tragisch: Hätte die Gemeinde in den letzten 17 Jahren nach und nach die Steuer angehoben, wäre das jetzt nicht so viel auf einmal. Und Bürgermeister Rutsch warf ein: Lobbach habe nach einer Umfrage bisher von allen Nachbargemeinden den niedrigsten Steuersatz bei Hunden. Der liege im Durchschnitt bei 77 Euro für den ersten Hund und 155 Euro für jeden weiteren Hund.

In Lobbach gibt es derzeit rund 200 Hunde - und die machen schließlich auch Dreck, argumentierte Rutsch weiter. Die Gemeinde hat dafür extra Hundekotbehälter aufgestellt, der Inhalt muss zudem von der Gemeinde entsorgt werden. Mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmten die Gemeinderäte der Erhöhung der Hundesteuer zu. Und die soll jährlich rund 2500 Euro mehr in die Kasse bringen.