Von Christoph Moll

Leimen/Nußloch. Leimen, Fünf-Zimmer-Einfamilienhaus, Wohnfläche: 214 Quadratmeter, Grundstücksfläche: 675 Quadratmeter, Baujahr: 1987, Kaufpreis: 327 000 Euro. Oder: Nußloch, Drei-Zimmer-Einfamilienhaus, Wohnfläche: 140 Quadratmeter, Grundstücksfläche: 716 Quadratmeter, Baujahr: 1964, Kaufpreis: 215 500 Euro. Das könnten zwei ganz gewöhnliche Immobilienangebote sein. Könnten. Sie sind es aber nicht. Denn bei den beiden "Einfamilienhäusern" handelt es sich um Kirchengebäude. Die Neuapostolische Kirche verkauft ihre Gotteshäuser in Leimen und Nußloch.

Wie kommt es dazu? Im vergangenen Herbst fusionierten die Gemeinden Leimen und Sandhausen sowie die Gemeinden Nußloch und Wiesloch. Die Gottesdienste finden nun in Sandhausen und Wiesloch statt, die Kirchen in Leimen und Nußloch stehen leer. Wie Kirchensprecherin Susanne Raible auf RNZ-Anfrage sagte, ist der Verkauf der Kirche in Leimen geplant. An wen diese einmal verkauft werde, müsse unter Berücksichtigung, dass das Gebäude eine ehemalige christliche Kirche war, entschieden werden. Immer sei auch zu beachten, wie das bestehende Baurecht die Nutzung des Grundstücks zulässt, erklärte Raible weiter. Die weitere Verwendung der Nußlocher Kirche sei noch nicht entschieden.

Tatsächlich werden aber bereits beide Gotteshäuser seit Anfang des Jahres zum Kauf angeboten. "Es gab bereits mehrere Interessenten und auch einige Besichtigungen", erklärte Klaus Kugele von "Kugele Immobilien & Hausverwaltung" in Pfinztal bei Karlsruhe, der sich auf die Vermarktung von "Sonderimmobilien" spezialisiert hat. Kugele sieht die Möglichkeit, die Kirchen zu Wohnzwecken oder für eine gewerbliche Nutzung als Büro oder Lager umzubauen. Dafür müsse man aber "richtig Geld in die Hand nehmen". Die 77 und 90 Quadratmeter großen Kirchenräume seien für Ergotherapie, Musik- oder Volkshochschulen denkbar, so Kugele.

Vielleicht müsse man auch überlegen, ob ein Abriss und ein Neubau zum Beispiel durch einen Bauträger günstiger sind. Auch andere christliche Gemeinden hätten schon Interesse geäußert, eine Weiternutzung als Kirche sei denkbar. "Noch ist nichts konkret", sagte Kugele. Der Immobilienfachmann ist sich aber sicher: "Bis Ende des Jahres haben wir Käufer." Im Heidelberger Raum könne man sowieso "alles verkaufen". Zudem handle es sich ja nicht um "hochsakrale Gebäude". Beide Gotteshäuser liegen in Wohngebieten, die Nußlocher in der Hermann-Löns-Straße direkt am Leimbach und die Leimener in der Bürgermeister-Weidemaier-Straße. Letztere befindet sich aber nah an der stark befahrenen Rohrbacher Straße. Und bei der Nußlocher Kirche sei die Bausubstanz "nicht so hochwertig", erklärte Kugele.

Ob die Stadt Leimen oder die Gemeinde Nußloch Interesse hätten, ist unklar. Denn sie bekamen die Kirchen nicht angeboten, wie Leimens Stadtsprecher Michael Ullrich und Nußlochs Bürgermeister Karl Rühl sagten. Einen "direkten Bedarf" würde es in Leimen jedenfalls nicht geben, meinte Ullrich. Und Rühl glaubt, dass die Nußlocher Kirche nicht weiter für soziale oder kirchliche Zwecke genutzt wird.

Grund für die Zusammenschlüsse der Kirchengemeinden ist vor allem der demografische Wandel, wie der Gemeindevorsteher für Leimen und Sandhausen, Klaus-Peter Ruf, und der frühere Nußlocher Gemeindevorsteher Norbert Baumann gegenüber der RNZ sagten. "Es ist natürlich ein Einschnitt, wenn man eine Kirche aufgibt, da hängen Erinnerungen dran", so Ruf. Es sei jedoch eine Entscheidung "zum Wohle aller" gewesen. Die Gottesdienste finden nun in der Sandhäuser Kirche statt, die erst vor zehn Jahren saniert wurde. Ruf: "In der Leimener Kirche hätte man viel machen müssen."

Nußlochs früherer Gemeindevorsteher Norbert Baumann betonte, dass die Fusion mit Wiesloch naheliegend gewesen sei, weil es "um die Ecke" ist. "Das hat aber nicht jedem gefallen, die Kirche war für viele ein Stück Heimat." Das Gebäude sei jedoch auch ein Kostenfaktor, gibt Baumann zu bedenken. Genutzt werde es nur sonntags, die Heizung laufe aber immer. "Wir beobachten jetzt, was aus der Kirche wird", sagte Baumann. Er hält einen Abriss und den Neubau eines Mehrfamilienhauses für wahrscheinlich.

Dass die Kirche im Dorf bleibt, ist also unwahrscheinlich.