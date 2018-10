Von Christoph Moll

Wiesenbach. Wurden hier Steuergelder verschwendet? Die Gemeinde hat es gut gemeint. Bei der Erschließung des Neubaugebiets "Langenzeller Buckel" dachte sie an Pendler, die mit dem Auto fahren und auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen wollen. An der Landesstraße 532, am Ortseingang von Langenzell kommend, baute sie eine sogenannte Park- und Mitnahmeanlage - auch für Motorräder und Fahrräder - und richtete eine Bushaltestelle ein. Kosten: 300.000 Euro. Hier sollen Berufstätige außerdem ihre Autos abstellen und Fahrgemeinschaften bilden können. Alles kostenlos. So weit, so gut. Eigentlich eine gute Idee. Nur: Seit der Fertigstellung vor einem Jahr sind die 50 Stellplätze meistens eines - leer.

Hat sich die Gemeinde hier also völlig verspekuliert? "Nein", sagt Bürgermeister Eric Grabenbauer. "Der Parkplatz ist keine Fehlinvestition, das muss sich alles erst noch einspielen." Grabenbauer räumt aber ein, dass es Probleme gibt. Die Nutzung sei zu schlecht. In den vergangenen Monaten stand jeden Tag nur ein einziges Auto auf dem Parkplatz, jetzt ist aber offensichtlich auch das nicht mehr da. Dafür hat eine Firma einen Werbeanhänger abgestellt. Voll belegt sei der Parkplatz nur einmal gewesen - bei einem Fußballspiel auf dem Sportplatz nebenan, so Grabenbauer.

Jahrzehntelang habe es den Wunsch nach der sogenannten Park- und Mitnahmeanlage gegeben. "Wir hatten beobachtet, dass viele Pendler aus dem Eberbacher und Mosbacher Raum sich in Wiesenbach treffen und Fahrgemeinschaften bilden", erklärt der Bürgermeister. Viele Parkplätze im Ort seien den ganzen Tag blockiert gewesen. "Wir wollten, dass diese nicht mehr in den Ort hineinfahren, sondern schon vorher abgefangen werden." Durch den Parkplatz sollte auch die Ortsdurchfahrt mit täglich rund 10 000 Autos entlastet werden. Inzwischen würde es aber wohl nicht mehr so viele Fahrgemeinschaften geben, vielleicht würden die Leute jetzt woanders arbeiten, vermutet der Rathauschef.

Eine Untersuchung zur Auslastung des Parkplatzes habe es im Vorfeld nicht gegeben, so Grabenbauer. Man habe sich auch auf das "Bauchgefühl" verlassen. Zweifel gab es jedoch. Diese wurden bereits im November 2010 im Gemeinderat laut: Im Bericht über die damalige Sitzung heißt es: "Bedenken wegen einer mangelnden Auslastung der projektierten Parkfläche zerstreute das Ortsoberhaupt mit dem Hinweis, dass bereits jetzt in den entsprechenden Anlagen in Bammental und Neckargemünd kaum noch Abstellplätze zu bekommen seien." Das stimmt. Diese Parkplätze befinden sich jedoch an Bahnhöfen und nicht an Bushaltestellen. Viele Pendler finden es wohl zu umständlich, das Auto abzustellen und mit dem Bus zum Bahnhof zu fahren.

Eric Grabenbauer hofft nun, dass wenn in Neckargemünd - wie angekündigt - die Parkplätze am Bahnhof kostenpflichtig werden, Pendler in Wiesenbach kostenlos parken und mit dem Bus zu den Bahnhöfen in Neckargemünd oder Reilsheim fahren. Die Fahrpläne der Buslinien 737 und 754 seien auf die S-Bahn abgestimmt. Der Bürgermeister glaubt auch, dass die steigenden Benzinpreise für ein Umdenken sorgen. Und er hofft, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter für Fahrgemeinschaften begeistern. Grabenbauer: "Wir brauchen einen langen Atem."

Der Parkplatz sei jedenfalls eine "Zukunftsinvestition", von Steuergeldverschwendung könne keine Rede sein. Auch das Land und das Regierungspräsidium seien von der Idee überzeugt gewesen und genehmigten einen Zuschuss von 150 000 Euro. So blieben für die Gemeinde "nur" noch 150 000 Euro. Ursprünglich sei geplant gewesen, den Parkplatz lediglich zu schottern. Doch das Angebot für einen Vollausbau mit Asphalt und Pflaster sei überraschend günstig und "noch im Kostenrahmen" gewesen. Bauplätze hätten hier keinen Sinn gemacht, meint Grabenbauer weiter. "Die Gemeinde wäre auf den Grundstücken sitzen geblieben, wer baut schon direkt an der Landesstraße?"

Und was passiert, wenn der Parkplatz weiter nicht genutzt wird? "Wir bauen ihn sicher nicht wieder zurück", sagt Grabenbauer. Es gebe eine schöne Bepflanzung. "Das ist kein Schandfleck, sondern eher ein Hingucker", ist der Bürgermeister überzeugt. Auf jeden Fall hätten Bewohner des Neubaugebiets Vorteile, hier könnten Besucher parken.

Die Gemeinde hat inzwischen ein größeres Banner mit der Aufschrift "Kostenlos parken und gemeinsam weiterfahren oder ÖPNV nutzen ab Wiesenbach" aufgehängt, um mehr Autofahrer auf den Parkplatz aufmerksam zu machen - bisher ohne Erfolg. Bürgermeister Grabenbauer bleibt gelassen: "Ich hatte bei diesem Projekt nie Bauchschmerzen - und das hat sich auch nicht geändert."