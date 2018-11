Von Anja Hammer

Eppelheim. Die Jugend traute dem Frieden nicht. Fast eineinhalb Stunden harrten rund 30 Mädchen und Jungen am Montagabend im Bürgersaal des Rathauses aus. Erst, als es in der Gemeinderatssitzung vom Tagesordnungspunkt 9 direkt auf 11 ging, waren sie zufrieden - und verließen den Raum.

Der zehnte Punkt wäre der Umzug des Jugendzentrums (Juz) gewesen vom Alten Wasserwerk in Container. Doch Bürgermeister Dieter Mörlein hatte den Punkt - wie im Vorfeld angekündigt - zu Beginn der Sitzung zurückgezogen. Die Jugendlichen hatten letzte Woche, als das Vorhaben bekannt wurde, dagegen mobil gemacht. Sie wollen nicht aus dem Alten Wasserwerk raus und waren deshalb auch so zahlreich zur Ratszusammenkunft erschienen.

Ganz umsonst war das Kommen der Teenager nicht - nicht nur, weil sie so "erleben konnten, wie Politik funktioniert", wie Grünen-Rätin Christa Balling-Gündling, ihres Zeichens frühere Gemeinschaftskunde-Lehrerin, festhielt. Vielmehr bekamen sie mit, dass ihre Interessen durchaus von einigen ernst genommen werden. Etwa von der SPD: "Wir müssen uns überlegen, wie wir die Jungend in Zukunft beteiligen", forderte Renate Schmidt nicht zum ersten Mal.

Außerdem wurde das Juz thematisiert, auch ohne auf der Tagesordnung zu stehen. Die CDU plädierte für einen Runden Tisch. Daran sollten der Postillion-Verein als Betreiber des Jugendzentrums, ausgewählte Jugendliche, Stadtverwaltung und die Gemeinderatsfraktionen teilnehmen. Wie sich herausstellte, war der Punkt auf Antrag der Christdemokraten von der Tagesordnung genommen worden, da es am Samstag ein Treffen zwischen den Jugendlichen und Mitgliedern der Gemeinderatsfraktionen gegeben habe. "Heute darüber zu sprechen bringt nichts", befand CDU-Sprecher Trudbert Orth. Peter Bopp (FDP/EL) befürwortete ebenfalls einen Runden Tisch: "Wahrscheinlich ist das Juz im Wasserwerk eine gute Lösung, aber heute sollten wir darüber nicht entscheiden."

Alexander Pfisterer (SPD) musste seinem Ärger Luft machen: Wenn die Jugend sich nicht bewegt hätte, hätte der Rat eine Entscheidung getroffen, die auf falschen Fakten basiere. Wie herauszuhören war, hieß es im Vorfeld, dass das Jugendzentrum nicht mehr stark besucht sei. "Die Voruntersuchungen und Informationen, die wir bekommen haben, hatten offenbar keine Basis", so Pfisterer. Dies sah auch Isabel Moreira da Silva (Grüne) so: "Heute Abend sind viele Jugendliche da - also ist im Juz schon was los."

Bürgermeister Mörlein versprach einen Runden Tisch und: "Wir lassen das Jugendzentrum, wie es ist." Für den Sängerbund Germania, der anstelle der Jugend in das Alte Wasserwerk hätte ziehen sollen, werde er eine andere Lösung finden. An dieser Aussage änderte sich auch zwischen Tagesordnungspunkt 9 und 11 nichts.