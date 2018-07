Neckargemünd. (kö) In der Stadt an der Elsenzmündung ist Dietrich Lohff gewiss kein Unbekannter. Hier leitet er den Brucknerchor und seine großen Oratorien sind hier schon zur Aufführung gekommen. Als Komponist von religiösen, sozialkritischen oder ethisch aufrechten Botschaften hat er sich längst weit über die Region hinaus einen exzellenten Namen gemacht. Lohff widmet sich indes nicht nur großen Themen, sondern auch kleinen. Miniaturen für Klavier hat er für Kinder und Jugendliche komponiert und in drei Bänden herausgegeben. Sämtliche 44 Klavierstücke fanden nun in der städtischen Musikschule im Prinz Carl ihre Uraufführung - gespielt von 16 Klavierschülern der Klasse Irene Schmidt.

Lange vorbei sind die Zeiten, da Klavierschüler sich mit Etüden von Carl Czerny abplagen mussten. Dass man heutzutage kindgerecht schreiben sollte, das weiß Lohff, und so hat er Stücke komponiert, welche die Schüler unmittelbar ansprechen dürften. Gerade durch die kompositorischen Ideen, die hier sehr plastisch und lebendig umgesetzt wurden. Die einzelnen Stücke haben nicht nur witzige Titel, vielmehr lassen sie auch anschaulich werden, wovon die Noten erzählen. "Fallende Schneeflocken" oder einen "Frosch in Zeitlupe" hört man hier genauso wie eine "aufgeregte Diskussion von 320 Gänsen über die neue Frisur der Gänsemagd".

Oder aber: "Ein Baum humpelt durch die Stadt". Das Humpeln machte Pia Frey am Klavier ebenso deutlich, wie sie es dazwischen ordentlich krachen ließ: mit flachem Handschlag auf die Klaviatur, und damit auf die Straße fallende Äste imitierte. Spielerisch und lustvoll werden dabei Klavieranfänger auch an moderne Klänge herangeführt und lassen spüren, dass Dissonanzen ihren Sinn haben. Dabei ist all dies in Melodik und Rhythmik sehr kindgerecht komponiert, manches einfach, manches kniffliger. Dem Anfänger macht dies ebenso viel Freude wie dem Fortgeschrittenen. Das wichtigste aber: Die Kinder können sich ein lebendiges Bild von dem machen, was sie spielen.

Quirlig motorische, rhythmisch lebhafte Stücke und Jazz-Anklänge kamen ebenso zu Gehör wie lyrische, romantische Melodien. All das, was Kinder und Jugendliche im Alltag so beschäftigen mag, kam hier zum klingenden Ausdruck. Und wenn dies die "intensive Bitte um Taschengelderhöhung" ist, wie ein Stück hieß. Oder eine Variation über eine bekannte Filmmusik.

Am Ende dankte Irene Schmidt den Eltern und den Schülern, mit einem fröhlichen "Wir können auch besser als heute" machte sie alle Holperer und Patzer vergessen, welche die meisten Schüler produzierten. Ulla Vollbach musizierte sehr sicher und gewitzt "das kurze Leben einer Seifenblase" und Jannik Schinacher machte mit motorischem Drive deutlich: "Ich fahr so gerne Autoscooter". Und auch Musikschulleiter Frank Rinne dankte den Eltern und den Schülern, dass sie dieses Projekt mit so viel Einsatz durchgesetzt haben.