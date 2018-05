Dossenheim. (dw) "Muss nur noch kurz die Welt retten", singt der deutsche Popstar Tim Bendzko. Einen solch hohen Anspruch will Dermot O'Connor gar nicht erheben. Der Vorsitzende des Ortsverbands des "Bund für Natur und Umweltschutz" - kurz BUND - ist froh, wenn es ihm und seinen Mitstreitern gelingt, die unmittelbare Umgebung umweltgerechter zu gestalten. Ihr erklärtes Ziel: den Baumbestand und mithin die Streuobstwiesen an der Bergstraße zu erhalten. Dafür setzt sich die Ortsgruppe zusammen mit anderen nachdrücklich ein. Aktuell unterstützen sie die Initiative der "Streuobstwiesenretter".

Gerade war Martin Schaarschmidt als deren Vertreter vor Ort, um die Idee vorzustellen. Die Frage dahinter: Wie rettet man Streuobstwiesen beziehungsweise die Obstsorten? Die einfache Antwort: Indem man das genetische Material sichert. So nahm Schaarschmidt bei seinem Besuch Früchte von Apfel- und Birnbäumen mit. Den Fundort hält er schriftlich und im Bild fest. Anhand der typischen Merkmale wird dann versucht, die Sorte zu bestimmen.

Historische Fachliteratur wie das 1915 erschienene Buch "Obstsortiment für die Provinz Starkenburg" helfen dabei ebenso wie die vom Pfarrer und Pomologen Korbinian Aigner authentisch gemalten Bilder. Gespräche mit Wiesenbesitzern, die ihre Obstbaumbestände noch kennen, seien eine Fundgrube, so Schaarschmidt. Selbst wenn dabei die mundartliche Einfärbung mancher Bezeichnungen bisweilen Spürsinn erfordere. Manche Sorten scheinen heute wie vom Erdboden verschwunden. Deshalb bitten die Streuobstwiesenretter um Hilfe.

Aktuell geht es den Streuobstwiesenrettern um Äpfel und Birnen. Gesucht werden verschiedene Sorten wie Bergapfel, Herzapfel, Kalbfleischapfel, Schickenapfel und andere. Bei den Birnen sind es Betzelbirne, Engelsbirne, Grüne Tafelbirne, Ochsenbirne, Weinbirne und andere. Ist die Sorte bestimmt, wird das Gewebe auf eine andere Pflanze verpflanzt. So kann das Original vermehrt werden und gilt damit als gerettet. Die Streuobstwiesenretter arbeiten mit der "Baumschule Müller" in Mauer zusammen.

Martin Schaarschmidt nutzte auch gleich die Gelegenheit, um zum "Birnen- und Apfelbestimmungstag" im Bensheimer Naturschutzzentrum einzuladen. Interessierte können dort am Sonntag, 21. September, von 14 bis 16 Uhr, ihnen unbekannte Apfel- und Birnensorten bestimmen lassen. Steffen Kahl, ein anerkannter Pomologe, prüft das Obst kostenlos. Pomologen sind kundige "Obstgärtner", das heißt, wahre Profis, wenn es darum geht, Obstsorten zu bestimmen und einzuordnen.

Die Kulturlandschaft wird also gerettet. Aber was geschieht mit dem ganzen Obst? Der BUND hat zusammen mit anderen Vereinen und dem "Integrierten Ländlichen Entwicklungskonzept" (Ilek) eine "Apfel-Annahmestelle" organisiert. Beim Weinheimer Bauernhof Rauch an der Bertleinsbrücke können an den Samstagen, 20. und 27. September und 11. Oktober, jeweils von 10 bis 17 Uhr Äpfel aus Streuobstanbau gegen Gutscheine abgeliefert werden. Diese sind beim Kauf von Falter-Saft bei dessen Zentrale in Heddesbach oder beim Obsthof Mayer in Großsachsen einzulösen.