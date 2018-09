Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd. An der Baustelle in der Altstadt kommt auch die Neckargemünder Fastnacht nicht vorbei, aber sie macht das Beste daraus. Jede Menge Frohsinn und gute Laune setzte die Neckargemünder Karnevalsgesellschaft (NKG) in ihrer ersten Prunksitzung der aktuellen närrischen Kampagne den Baugruben, dem Schotter und dem gefühlten Baufortschritt im Zeitlupentempo entgegen.

Im "Goldenen Anker" hatte die Rathausmaus (Patricia Lehnert) den Baustellenablauf genau im Blick und wusste, wo es hakte. Das Baustellenkind (Laura Buchwald) versprach, lahmen Handwerkern wieder Beine zu machen und steuerte Tipps zur Altstadtbelebung bei. "Stroßekehrer" Richard Kühnle stellte ebenfalls fest: "Im Städtl ist nicht mehr allzu viel los." Gut, dass es deshalb die Narren gibt, die den Ankersaal im Herzen der Altstadt in eine Narrenhochburg verwandelten.

Der Till (Claudia Harant) entdeckte die Farben der NKG-Neckarsternchen Rot, Grün, Gelb in den Ampelfarben rund um den Tunnel wieder. Matthias Bauer, der sich die Moderation diesmal mit dem zweiten Vorsitzenden Thomas Muley teilte, da Sitzungspräsident Jochen Kreutz wegen Krankheit das Bett hüten musste, machte sich Gedanken über den Weg des Fastnachtszuges. Doch egal, ob sich der Narrenwurm in seinem närrischen Jubiläumsjahr mit zweimal elf Jahren durch die Neckarstraße oder die geschotterte Hauptstraße bewegt - Spaß und Ausgelassenheit sind garantiert, wenn die Narren durch die Straßen toben.

Der Narrenwurm ziert auch den aktuellen Orden der NKG, der närrischen Abordnungen, Ehrensenatoren und den Aktiven vor und hinter der Bühne überreicht wurde. Der glanzvolle Auftritt der neuen 59. Stadtprinzessin, Saskia I., die am späten Abend von ihrer Vorgängerin Verena I. Mantel und Zepter überreicht bekam, strahlte mit blendendem Lächeln und gewinnendem Charme ins gebeutelte Städtchen hinaus. Aus dem Hause Fabig in der Saarstraße in Kleingemünd stammt die goldige Blondine, die als Gardemädchen schon in die Fastnacht hineingeschnuppert hatte, doch dann im Handball ihre sportliche Heimat fand und im Sport ihre berufliche Zukunft. Auch die Eltern sind der Fastnacht verbunden und mischten stets bei der in diesem Jahr pausierenden Prunksitzung der Kolpingfamilie kräftig mit.

Gesungen, geschunkelt und zur Stimmungsmusik von Heiko Kupetz auch getanzt wurde bei der Prunksitzung in Hülle und Fülle. Freiheitsheld Friedrich Hecker (Thomas Schmitz-Günther) griff in die Saiten, um der Politik und der Kommunalpolitik auf die Finger zu schauen. Der NKG-Chor unter Leitung von Rainer Endler schwamm auf der einst Neuen Deutschen Welle und verkündete "Ich will Spaß", hatte aber auch kritische Töne über Facebook und Co. im Gepäck. Ein Witzfeuerwerk startete Wolfgang Göbes in seiner Ehemannbütt wie auch die Tratschfrauen Ratsch und Batsch (Matthias Bauer und Thomas Muley).

Die Tanzeinlagen der Tanzmariechen (Alicia Gündler, Jessica Petrik, Franziska Benig und Marlen Runz), der Minis, Junioren und Neckarsternchen und der Showtanzgruppen "SugarStars", "Mamas und Papas" und des Männerballetts ließen mit Temperament und Einfallsreichtum von der Bühne die Funken sprühen.

Fi Info: Viel närrische Freude steht auch mit der zweiten Prunksitzung der NKG am Samstag, 26. Januar, ab 19.11 Uhr im "Goldenen Anker" ins Haus.