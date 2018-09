Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Der Lauschangriff macht auch vor der Elsenztalgemeinde nicht Halt. Der Spionage-Enthüller Edward Snowden hatte Kerwepfarrer Michael Mende derart inspiriert, dass er gestern die Kerwerede verschlüsselt begann - zum Leidwesen des Publikums, das kein Wort verstand. Glücklicherweise konnte man die Texte schwarz auf weiß in den sehr gut nachgefragten Kerwezeitungen nachlesen. Gleich wurde in der Oberdorfstraße gewitzelt, weil die Altstadt Kerweborscht (AKB) ihre Zeitung eher an die Leute brachten als die Reilser Kerweborscht: "Die haben ja auch einen längeren Anfahrtsweg und müssen das Kreiselhindernis überwinden."

Über zehn Kerwewagen rollten gestern mit viel Blumen und Baumgrün geschmückt beim Kerweumzug mit. Die Kerweborscht stellten die Kerwegeschichten mit viel Spaß an der Freud dar. Der Musikzug Turnerbund Dilsberg und der Musikverein Feuerwehrkapelle sorgten für flotte Musik. Einige Bammentaler Geschäfte hatten geöffnet und lockten die Gäste mit Sekt, "Skater-Surfen" und Modeschau.

Für Schmunzeln und Lacher sorgten die wohl gereimten und witzigen Kerwereden. Die "Babbelstub" hatte bei den Reilser Kerweborscht das Sagen. Lukas Beck, Steffen Buhl, Bernd Hoffmann und Thomas Waishar sparten nicht mit Kritik am Dauerbrenner Baustelle, an langsamer Ampelschaltung, schleppendem Fortgang und stinkenden Autoabgasen. Wegen des unbeliebten Bauhindernisses müsse man mehrstündige Umwege nehmen, um zum Kaffee bei der Oma zu kommen.

Auch ihre beiden anderen Geschichten konnten sich hören lassen: über die Reilser Ruth, die statt auf den Hund, auf den Schafsbock gekommen war. Oder die Geschichte vom "Cabrio-Roland": Dieser hatte sein Fahrzeug vor einem ortsbekannten Pub geparkt, aber nicht das Verdeck geschlossen. Pech, dass es regnete und auch noch ein Marder sein "Geschäft" auf einem der Sitze verrichtete.

Die "Reilser Bachstelzen" stimmten zum fröhlichen Abschluss mit dem Publikum in den Refrain ein "Kerwe ist nur einmal im Jahr". Das Ortsschild für Reilsheim, das eigens zur Kerwe gleich beim großen Kreisel aufgestellt worden war, war übrigens in der Nacht abgeschraubt worden und verschwunden. Verschnupft waren sie auch, weil es zum Jubiläum von der Gemeinde kein Geschenk gegeben hatte.

Nicht nur den Rücktritt des Papstes, den Bio-Eier-Skandal oder die Euro-Hawk-Affäre trieb Kerwepfarrer Mende um, sondern auch die supergünstige Flugreise von Bammentaler Fußballfans zum Champions-League-Finale in London. Die Sache hatte natürlich einen Haken: Die Reise ging mit dem Flieger erst nach vier Wochen zurück, das bemerkte die Gruppe erst auf der Rückfahrt. Er prangerte den "Tatort Grillhütte" am Bammertsberg an. Umfangreiche Abholzungen hätten den Platz für die Kerweborscht. Das wurde auch im AKB-Vortrag thematisiert. Die Bammentaler Traumdoppelhochzeit in Gold und Weiß bildete den gelungenen Schlusspunkt der Rede. Denn der Autoschlüssel befand sich im Brautwagen - und der war abgeschlossen. So konnte der Autokorso nur improvisiert und verzögert starten.