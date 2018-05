Bammental. (nah) Die Gemeinde braucht bis zum nächsten Jahr weitere 40 Plätze in der Kleinkindbetreuung. Diese Aufgabe möchte der Verein Kinderreich übernehmen. Aber nur, wenn die Gemeinde mit dem Verein den Weg zu einem Familienzentrum geht. Das machten Katharina und Réne Richter bei ihrer Vorstellung im Gemeinderat deutlich: "Wir wollen nicht nur auf den Kita-Betrieb festgelegt werden, nur weil das eine aktuelle große Not in der Gemeinde ist."

Zweites Standbein des Familienzentrums soll ein Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit sein. Dabei könnte sich Kinderreich auch eine Zusammenarbeit mit der SRH vorstellen. Als dritter Baustein möchte man in einem generationsübergreifenden Projekt auch Angebote für Senioren machen. Eine weitere Besonderheit des Familienzentrums ist die gemeinsame Raumnutzung.

Die Multifunktionsräume sollen auch anderen zur Verfügung stehen. Entstehen soll dadurch ein Miteinander. Das gemeinsame Teilen und die Verknüpfung sah das Ehepaar Richter als eine große Bereicherung. Ihnen schwebt ein "Begegnungs- und Familienzentrum Bammental" vor, mit einem Café ohne Kaufzwang, in dem die verschiedenen Generationen zusammenkommen können.

Bürgermeister Holger Karl fand die Idee toll. Im Moment fehle der Gemeinde aber noch die Entscheidungsgrundlage dafür und vor allem das geeignete Gebäude. Nach einer Fragerunde aus dem Gemeinderat, in dem sich das Gremium auch von der beruflichen Eignung des Ehepaars für dieses Projekt überzeugen konnte, gab es grünes Licht für die weiteren Planungen.

Nach dem Studium von Pädagogik und Soziologie in Heidelberg arbeitete Réne Richter im Finanzwesen eines börsennotierten Unternehmens. Er hat langjährige Erfahrung in der Kinder- und Jugendarbeit und ist Vorsitzender des Vereins Kinderreich in Heidelberg. Katharina Richter, selbst Mutter von drei Kindern, arbeitet als Tagesmutter. Einstimmig sprach sich das Gremium dafür aus, zur Ausarbeitung des Architektenvorschlags die Vision des Ehepaar Richters für ein Familienzentrum als Alternative erarbeiten zu lassen. Réne Richter versprach ein Konzept auch unter Einbindung der Gemeinde, das sich rechnet.