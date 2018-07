Neckargemünd. (cm) Wenige Tage vor dem entscheidenden zweiten Wahlgang der Bürgermeisterwahl an diesem Sonntag, 26. Juni, haben sich auch die Grünen positioniert: Nachdem Ortsverband und Fraktion vor dem ersten Wahlgang keinen Kandidaten unterstützt hatten, haben sie nun eine Wahlempfehlung für Bürgermeister Horst Althoff (CDU) ausgesprochen. Diese Entscheidung sei bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Dienstagabend "nach ausführlicher Diskussion" einstimmig getroffen worden, heißt es in einer von Henriette Katzenstein und Stefan Geißler für den Ortsverband, Petra Groesser für die Gemeinderatsfraktion und dem Neckargemünder Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein unterzeichneten Mitteilung.

"Viele unserer Mitglieder haben im ersten Wahlgang eine Orientierung vermisst", erklärte Vorstandsmitglied Henriette Katzenstein. Bei der nun gegebenen Alternative zwischen Frank Volk (Freie Wähler) und Horst Althoff sehe man mit dem Amtsinhaber die größeren Chancen für ökologische und soziale Anliegen und eine bessere Bürgerbeteiligung. Bereits in den letzten Jahren habe man einige für die Grünen wichtige Vorhaben umsetzen können. Bei Gesprächen in den vergangenen Tagen sei man sich bei den Themen Klimaschutz, Verkehrsentlastung der Altstadt, sozialer Wohnungsbau, Ausbau der Kinderbetreuung und der Ablehnung des zweiten Bauabschnitts in Kleingemünd einig gewesen. Althoff habe außerdem zugesichert, so die Grünen, dass er - trotz seiner Skepsis - dem Bau von Windrädern bei einer positiven Entscheidung des Gemeinderates keine Steine in den Weg legt.