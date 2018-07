Edgar Knecht begann seine Rede mit einem Dank an Bürgermeister Heiner Rutsch und Kämmerer Bernhard Münch, die mit dem Gemeinderat in den letzten Jahren eine "solide Haushaltspolitik" betrieben hätten. Eines der wenigen Wahlversprechen von ihm sei die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, sagte der parteilose 56-Jährige. Die gerade erst sanierte Wasserversorgung sei exzellent, der Breitbandausbau laufe gut und mit zwei neuen Baugebieten könne der "bekannte Bedarf" bald gedeckt werden, weitere Flächen seien möglich. Der verheiratete Vater dreier Söhne und Feuerwehrkommandant machte deutlich, dass er als Ordnungsamtsleiter der Gemeinde, wo er schon seine Ausbildung absolvierte, mit vielen Themen vertraut sei. Als Bürgermeister will Knecht ein Jugendforum initiieren, die Modernisierung der Gemeindehallen konkretisieren, Radwege zu den nächsten S-Bahn-Stationen weiter ausbauen, Ladestationen für E-Bikes sowie E-Autos aufstellen, die Nahversorgung verbessern, den Rathausneubau mit Ortsmittelpunkt umsetzen, Mehrgenerationen-Wohnraum schaffen und den Hochwasserschutz verbessern. Ideen von Bürgern sollen in ein übergeordnetes Gemeindeentwicklungskonzept einfließen.