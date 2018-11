Von Sabine Geschwill

Leimen-St. Ilgen. Enrico möchte Pilot werden. Doch wenn es mit dem Wunschberuf nicht klappen sollte, hat sich der Achtklässler der Otto-Graf-Realschule einen Plan B zurechtgelegt. Er weiß jetzt, dass ihm auch der Beruf des Mechatronikers gefallen würde. Diese Idee kam ihm beim Besuch der Berufe- und Ausbildungsmesse in der Kurpfalz-Halle. Auch einen Beruf im sozialen Bereich konnte er sich vorstellen.

Viele Schüler sowie Jugendliche mit Migrationshintergrund und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus Leimen und den umliegenden Gemeinden stehen im Moment vor der Berufswahl. Sie suchen eine Ausbildungsstelle oder streben nach ihrem Schulabschluss eine schulische Weiterbildung an. Für sie kam die Berufe- und Ausbildungsmesse gerade recht. Fast 50 regionale Betriebe und Dienstleister nahmen daran teil. Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel, Verwaltung und Dienstleistung sowie Einrichtungen aus der Region und Berufsschulen präsentierten weit über 100 verschiedene Berufe. Auch die neuen Berufsfelder der IT-Branche und die derzeit gefragten Berufe in der Kinderbetreuung, Altenpflege, Sozial- und Arbeitspädagogik waren vertreten. Es gab auch verschiedene Mitmach-Stationen.

Enricos Klassenkamerad Kevin hatte nach dem Rundgang immer noch keine konkreten Berufsvorstellungen. Aber immerhin: Eine gewisse Neigung konnte er ausmachen. Er weiß jetzt, dass er nach seinem Schulabschluss "etwas mit Maschinen" machen will. Noch unschlüssig war die 13-jährige Samantha. Der Realschülerin aus der Klasse 8b kam daher die Berufe- und Ausbildungsmesse gerade recht: "Das Angebot ist gut, weil man viele Berufe kennenlernen kann und erklärt bekommt, welche Tätigkeiten man machen muss", so die Otto-Graf-Schülerin. Sie hat sich zusammen mit ihren Klassenkameradinnen ausgiebig informiert. Bestärkt in ihrem Berufswunsch, Krankenschwester zu werden, wurde Realschülerin Zana. Die 16-Jährige hat sich einiges an Informationsmaterial mitgenommen.

An den Ständen konnte man den Auszubildenden oder direkt den Firmenchefs Fragen zu den Berufen und den damit verbundenen Tätigkeiten stellen. Die Stadt Leimen sowie die Otto-Graf-Realschule, die Geschwister-Scholl-Schule und die ehrenamtlichen Paten des "Bürgerschaftlichen Engagement Zukunft" hatten sich zur Organisation und Durchführung der dritten Berufe-Messe zusammengetan. Sie wollen Schülern der Klassenstufen Sieben bis Zehn, aber auch Flüchtlingen, die von städtischer Seite von Birgit Zeitler betreut werden und sich hier ein neues Leben aufbauen wollen, Anregungen für Praktika, Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten geben. Die Angebote sollten Orientierung geben, Neigungen vor Augen führen und die Lust auf einen Beruf wecken.

Oberbürgermeister Hans D. Reinwald wünschte sich bei der Eröffnung der Ausbildungsmesse, dass möglichst viele Jugendliche dieses Angebot wahrnehmen, um den richtigen Beruf für sich zu finden. Es sei wichtig, etwas aus sich zu machen und sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Die Stadtverwaltung war selbst mit einem Stand vertreten. Wie Reinwald deutlich machte, werden in Leimen dringend Auszubildende für die Berufe Erzieher und Fachangestellter für Bäderwesen gesucht. Es gibt bei der Stadt auch Ausbildungsangebote zum Verwaltungsfachangestellten oder zum Gärtner.

Auch beim Deutschen Roten Kreuz kann man Ausbildungen absolvieren. Der Kreisverband Rhein-Neckar stellte die Berufe "Kaufmann im Bürowesen" sowie das Duale Studium zum Betriebswirt im Gesundheitsmanagement vor. Die Fachschule MaxQ im BFW Heidelberg bietet Perspektiven im Gesundheits- und Sozialwesen für Hauptschüler, Realschüler und Abiturienten an. Die ein-, zwei- und dreijährigen Berufsfachschulen führen zu einem Berufsabschluss in den zurzeit gefragtesten Berufen Altenpflege, Sozialpädagogik und Arbeitspädagogik.

Aufgrund der Flüchtlingszahlen in Deutschland werden Sozialpädagogen und Arbeitserzieher mehr gebraucht denn je. Die Heidelberger Fachschule startete bereits im Mai 2016 als eine der ersten deutschlandweit mit einer Migrantenklasse, welche innerhalb von zwei Jahren den Berufsabschluss als staatlich anerkannte Altenpflegehelfer ermöglicht.