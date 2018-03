Neckargemünd. (cm) Wieder angekündigt - und wieder nichts. Schon mehrmals war der Baustart an der B 37 in Kleingemünd angekündigt worden und jedes Mal rückten die Baumaschinen doch nicht an. So war es auch gestern Morgen. Die Kanalarbeiten sollten am gestrigen Montag im Bereich der Einmündungen von Ufer- und Saarstraße beginnen, hieß es letzte Woche. Sehr zur Freude der Autofahrer herrschte zumindest am Vormittag noch freie Fahrt. Doch am Nachmittag war es dann so weit: Wie Stadtsprecherin Petra Polte sagte, rückten die Arbeiter nach der Mittagspause um 13 Uhr an.

Zunächst wurde gestern Nachmittag die Baustelle mit den Absperrungen eingerichtet. Heute Vormittag soll die Fahrbahnseite in Richtung Ziegelhausen auf einer Länge von acht Metern aufgerissen werden, wie Petra Polte erklärte. "Das wird ein vergleichsweise großes Loch." Ob auch die Verkehrsbehinderungen vergleichsweise groß werden, wird sich erst heute zeigen, wenn die Baustellenampel in Betrieb ist und nur noch eine Fahrspur zur Verfügung steht. Wenn der Kanal an dieser Stelle saniert ist, folgen bis zur Sperrung der Friedensbrücke am 3. Juli noch "zwei bis drei weitere" Baugruben in der Neckarsteinacher Straße.

Auf Hochtouren hingegen liefen gestern unterdessen die Arbeiten auf Neckargemünder Seite in der Bahnhofstraße. Seit dem Wochenende wurde der Verkehr über die Fahrbahnseite Richtung Heidelberg geführt, sodass die Baustelle gestern Vormittag auf die andere Fahrbahnseite wechseln konnte. Hier begann das Abfräsen des Fahrbahnbelags.