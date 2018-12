Gestern Morgen rückten an der B 37 in Neckargemünd die Bagger an. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Auf den "Tag der Arbeit" am Montag folgte am gestrigen Dienstag in Neckargemünd der "Tag der Bauarbeit": Pünktlich wie angekündigt begann die Großbaustelle an der Bundesstraße 37 - jedoch klein. Wer schon jetzt mit dem großen Verkehrschaos rechnete, der wurde positiv überrascht. Denn die Auswirkungen hielten sich in Grenzen, es kam kaum zu Behinderungen. Doch das wird sich spätestens in der nächsten Woche ändern, wenn auch auf Kleingemünder Seite gebuddelt wird.

Am Dienstagvormittag war dort von der Baustelle noch nichts zu sehen. Anders auf der Neckargemünder Seite. Schon am Wochenende standen dort rot-weiße Absperrungen neben der Fahrbahn - am Dienstag wurden sie dann auf die Fahrbahn gestellt. In Höhe der Einmündung des Melacpasses wurden mehrere Fahrspuren für die bevorstehenden Kanalarbeiten gesperrt - ohne dass es jedoch zu größeren Behinderungen kam. Diese erwartet das Ingenieurbüro Remaplan aus Mosbach auch nicht in den nächsten Tagen. Denn in diesem Bereich ist die Fahrbahn breit genug, sodass voraussichtlich weiterhin eine Fahrspur für jede Fahrtrichtung zur Verfügung steht.

An insgesamt drei Stellen wurden am Dienstag der Gehweg und Teile der Fahrbahn aufgerissen - auch für den Austausch von Gasleitungen. Die Baggerführer mussten hierbei besonders vorsichtig mit der Schaufel umgehen, um keine Leitungen im Boden zu beschädigen. Denn schon jetzt wurde deutlich, dass nicht alle Leitungen dort liegen, wo sie auch im Plan stehen - das ist allerdings nicht besonders außergewöhnlich.

Die über drei Millionen Euro teure Sanierung der B 37 samt Kanalerneuerung in Neckargemünd soll bis November andauern. Kernstück ist die Vollsperrung der Friedensbrücke von Juli bis Oktober.

Die RNZ zeigt auf ihrer Internetseite übrigens mit einer interaktiven Karte, wo gerade welche Arbeiten stattfinden. Da diese nur für einige Wochen im Voraus festgelegt werden, werden die Daten stets aktualisiert und eingepflegt, sobald sie von der Stadt veröffentlicht wurden.

