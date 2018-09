Von Agnieszka Dorn

Lobbach-Lobenfeld. Das Gehen fällt Martin Riedl schwer: Trotz Rollator muss der 72-Jährige aus Lobenfeld alle 20 Meter stehen bleiben und erst einmal durchschnaufen. Nicht selten holt er dann sein Sauerstoffgerät heraus. Aus eigener Kraft Luft zu holen, fällt ihm in solchen Situationen oftmals schwer. Martin Riedl wurde die linke Lunge wegoperiert, zudem hat er Bluthochdruck sowie Diabetes. Auch Duschen falle ihm nicht leicht, erzählt der Rentner. Und weil ihm unter der Dusche die Beine hin und wieder versagen, hat er dort einen Stuhl stehen.

Alle drei Monate muss Martin Riedl zu Untersuchungen in die Heidelberger Thoraxklinik nach Rohrbach. Weil aber die Busfahrt eine Tortur für ihn ist, nimmt er ein Taxi. Und das kostet. Rund 85 Euro bezahlt der Rentner für die Fahrt zur Klinik und wieder zurück. Aus eigener Tasche. Denn bislang ist ihm offiziell "nur" eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr beziehungsweise eine erhebliche Geh- sowie Stehbehinderung bescheinigt. Und eben weil das Versorgungsamt des Rhein-Neckar-Kreises ihn bisher nicht als außergewöhnlich gehbehindert eingestuft hat - was bedeuten würde, dass die Krankenkasse die Fahrten übernimmt - muss der Rentner die Taxikosten selbst tragen. Das versteht Riedl nicht nur nicht, sondern er findet es unmöglich. Er kenne Leute, die nicht so krank seien, aber trotzdem Taxifahrten in Krankenhäuser bezahlt bekämen, sagt Martin Riedl.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Heidelberg zu kommen, sei in seinem Zustand nicht möglich, sagt er. So müsste der Rentner den Bus von Lobenfeld nach Heidelberg nehmen, dort dann in die Straßenbahn umsteigen, um letztendlich ins Krankenhaus zu kommen. Und das gleiche dann auch wieder zurück. Für jemanden, der am Rollator alle 20 Meter nach Luft schnappen muss, sei das eine Tortur.

Vor einigen Wochen hat Martin Riedl beim Versorgungsamt einen Verschlechterungsantrag gestellt, aber noch keinen Bescheid bekommen. Die RNZ hat dort angefragt. Zu dem konkreten Fall durfte man sich aber aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht äußern. Nur so viel ließ man wissen: Der Antrag sei angekommen, aber noch nicht bearbeitet.

Als außergewöhnlich gehbehindert werden Menschen eingestuft, die querschnittsgelähmt, doppelober- oder -unterschenkelamputiert seien oder eine vollständige Entfernung des Oberschenkels haben, sagte Martina Dangel vom Versorgungsamt. Ihr zufolge müssen selbst Demenzkranke, die nicht mehr in der Lage sind, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, die Taxikosten selbst tragen. Sollte ein Arzt laut Dangel allerdings bestätigen, dass der Zustand des Patienten sich so verschlechtert hat, dass er ständig auf einen Rollstuhl aufgrund schwerer Einschränkungen der Lunge angewiesen sei, dann wäre man auch außergewöhnlich gehbehindert. Und dann würde Martin Riedl auch die Taxikosten nicht mehr selbst zahlen müssen.

Noch wartet der Rentner auf den Bescheid.