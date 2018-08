Von Nikolas Beck

Schönau. Viel Herz und viel Schweiß stecken drin, in "69250", dem neuen Song übers Klosterstädtchen. Schließlich haben sich unter dem Namen "S-Project" mit Sänger Jürgen Huber, dem Background-Chor der "Schäänauer Buwe", Gerd Böckle am Akkordeon und mit dem Produzenten und Songwriter Steffen Gries "Urschönauer" zusammengetan. "Eine Herzensangelegenheit" sei das Lied gewesen, sagt Gries - auch bekannt als DJ Cha Cha, der die Idee schon vor rund anderthalb Jahren hatte. Ob er sich für die Aufnahme allerdings noch einmal den Hochsommer aussuchen würde? Alle fünf Minuten seien seine Mitstreiter und er aus der zum Tonstudio umgebauten Gartenhütte im Schönauer Klostergarten gerannt, erinnert sich der 34-Jährige an schweißtreibende, saunaähnliche Stunden.

Der "69250"-Song bei Youtube:

Doch die Arbeit hat sich gelohnt, findet Schönaus Bürgermeister Marcus Zeitler. "Das ist mal was Neues", freut er sich über "ein etwas anderes Heimatlied". Die eingängige Melodie mit dem Akkordeon-Sound und einem teilweise historischen Text zum Mitsingen gehe sofort ins Ohr und bleibe im Kopf, versprechen die Macher. "Dieses Lied ist als eine Hymne gedacht", sagt Gries. Lokalkolorit darf da natürlich nicht zu kurz kommen. So singt Jürgen Huber gleich zu Beginn von damals, als mit dem Kloster alles anfing. Und was lernt man noch alles über das kleine Städtchen im Odenwald und seine rund 4500 Einwohner? Die Postleitzahl ist 69250 und laut Liedtext feiert man dort gerne und anders, man tanzt die "Bohnesupp" und ein echter Schönauer hat sein Städtchen niemals satt.

Den Text habe Produzent Steffen Gries, bevor es ernst wurde, Bürgermeister Zeitler vorgelegt. Das "O.k." der Verwaltung folgte prompt. Vollstes Vertrauen habe Zeitler in Gries gehabt, der schon mit Musikgrößen wie David Hasselhoff, Jürgen Drews und Loona auf der Bühne stand. Ob dies ein Buch, ein Gemälde oder eben ein Heimatlied sei - Zeitler finde es grundsätzlich immer toll, wenn Leute etwas anpacken, womit sich Schönauer identifizieren können. Dass dies bei "69250" der Fall ist, zeigen die Verkaufszahlen. Über 500 CDs, die nur in ausgewählten Geschäften am Ort erhältlich sind, seien nach den ersten beiden Wochen bereits über die Ladentheke gegangen, sagt Gries: "Das hat meine Erwartungen übertroffen, die Resonanz war sehr gut." Jetzt solle es auf jeden Fall eine "Nachpressung" geben. Außerdem sei ein Musikvideo geplant.

Kritische Stimmen seien lediglich aus Wilhelmsfeld zu hören, ist sich Gries mit Blick auf Internetkommentare zum Song auf der Videoplattform Youtube sicher. Stein des Anstoßes ist eine Textpassage: "Wie es ist, Durst zu leiden, werden wir niemals erfahr’n. Denn von uns stammt das Bierfass, mit dem man aus Plastik zapfen kann." Eine Erfindung, die man sich offenbar auch in der Nachbargemeinde ans Revers heftet. Gries versucht, zu beschwichtigen: Ein Wilhelmsfelder habe einst das Patent angemeldet, von Schönau aus sei es aber vertrieben worden.

Wie auch immer: Für Wilhelmsfeld - und auch für keine andere Gemeinde - würde Gries noch mal ein Lied schreiben. Zwar habe er bereits einige Anfragen erhalten, dies käme aber nicht in Frage. Denn Schönau ist für Gries, Jürgen Huber, Gerd Böckle und die "Buwe" vor allem eines: eine Herzensangelegenheit.