Sandhausen. (heb) Sandhausen startete in sein Jubiläumsjahr: Die Auftaktveranstaltung zu den Feierlichkeiten zum 750-jährigen Bestehen der Gemeinde wurde vom Stadionsprecher des SV Sandhausen, Frank Schuhmacher, moderiert und enthielt eine Vorschau und Kostproben der Veranstaltungen. Da es mehr Ideen gab als das Budget der Gemeinde zuließ, dankte Bürgermeister Kletti besonders den Sponsoren.

Markus Ranzenberger machte mit seinem Solistenchor "Voice Project" Lust auf das Benefizkonzert "Gospel meets Pop", das am 4. Februar um 19 Uhr in der katholischen Dreifaltigkeitskirche zugunsten des Lège-Fonds, eines Sozialfonds der Gemeinde, stattfindet. Günter Wittmann und Jonas Scheid vom Verkehrs- und Heimatverein stellten ihren Bildband "Zeitsprünge" vor. Darin werden historische und aktuelle Ansichten Sandhausens mit den zugehörigen Informationen gegenübergestellt. Ende März soll der Bildband erscheinen.

Bürgermeister Georg Kletti und Klaus Franz von der Polizei luden zum "Tag der offenen Tür" am 22. April in das Rathaus und in den Polizeiposten ein. Für kurze Zeit würde er sogar seinen Stuhl räumen, damit die Besucher im Büro des Bürgermeisters Platz nehmen könnten, so Kletti.

Die Theatergruppe um Regisseurin Stephanie Gärtner zeigte einen Ausschnitt aus dem Theaterstück "Der Pfälzer Bauerngeneral" des Sandhäuser Heimatdichters Rudolf Lehr. Dramatisch war die gezeigte Schlüsselszene, in der sich der amerikanische Auswanderersohn und General Nikolaus Herchheimer gegen einen Aufruhr zu behaupten versucht. Die ersten Vorführungen sind im November geplant. Nach der Vorstellung spielte der Musikverein ein "Marschlied", das Lehr eigens für das Stück komponiert hatte.

Den historischen Festumzug am 30. Juni mit 44 Vereinen und Gruppen präsentierten Frieder Flory und Siegbert Kraft vom Verkehrs- und Heimatverein mit einigen historisch gewandeten Mitgliedern des MGV Cäcilia. Die Theater-AG des Friedrich-Ebert-Gymnasiums zeigte einen Ausschnitt aus ihrem Theaterstück "Frühlingserwachen". Schulleiter Peter Schnitzler informierte außerdem, dass das Schulzentrum am 29. September sein 40-jähriges Bestehen mit zahlreichen Veranstaltungen feiern wird.

Manfred Löscher wies auf einen Vortrag über die Dünen am 7. November hin. Markus Zepp machte Werbung für die Aufführung des Verdi-Requiems am 25. November in der Dreifaltigkeitskirche und die Rektorin der Werkrealschule, Nicole Engelhardt, hatte für den 27. Oktober "Chako" Habekost engagiert.

Weitere Veranstaltungen sind eine Ausstellung von Ölgemälden von Heide Schmitt mit historischen Motiven ab 27. April in der Alten Synagoge, eine "Lange Nacht der Kitas" am 4. Mai in den Kindergärten, ein Gastspiel der Tourneeoper Mannheim am 22. Juli und eine Ausstellung über die Sandhäuser Postgeschichte vom Briefmarken- und Münztauschring im März. Geplant sind auch ein historischer Markt am 30. Juni und 1. Juli, das Fest der Partnerschaft am 19. Mai, das SWR 4-Schlagerfestival am 15. Juni und das traditionelle "Hopfezopfe", das im Jubiläumsjahr auf dem Festplatz stattfindet.