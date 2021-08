Leimen. (luw/lesa) Bei den Arbeiten in der Römerstraße im Zuge der Erneuerung der Straßenbahngleise ist die Gebäudesubstanz des Kurpfalz-Centrums beschädigt worden. Sabri Cetrez, Miteigentümer des betroffenen Gebäudes, zeigte sich auf Nachfrage besorgt über eine mögliche Einsturzgefahr und kritisierte die verantwortlichen Bauträger, insbesondere für die Kommunikation in diesem Zusammenhang. Auf RNZ-Nachfrage wies die für die Großbaustelle verantwortliche Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) dies jedoch von sich: Das Gebäude sei aufgrund der Beschädigungen nicht einsturzgefährdet.

"Hier läuft einiges schief", sagte Cetrez am gestrigen Mittwoch gegenüber der RNZ. Ende vergangener Woche habe er einen Anruf von einem Vertreter der von der RNV beauftragten Firma bekommen, die hauptverantwortlich für die seit über einem Jahr laufende Großbaustelle ist. Neben den Gleisen werden auch Straße und Gehwege erneuert. "Mir wurde gesagt, dass bei den Arbeiten eine Wasserleitung beschädigt wurde und Wasser austritt", so Cetrez. Er habe das Wasser abstellen sollen, was er aber als Aufgabe des Hausmeisters sah. "Das war dem Herrn aber egal, ich sollte mich darum kümmern." Also habe Cetrez selbst den Hausmeister alarmiert.

Wenig später habe er sich selbst ein Bild von den Schäden machen und eigentlich nur prüfen wollen, ob Wasser in die Tiefgarage des Kurpfalz-Centrums eingetreten sei. Dort folgte dann aber der Schock: "Ich habe gesehen, dass der Putz von der Wand gekommen ist." Die zuständige Baufirma war bei Aushubarbeiten versehentlich zu weit vorgedrungen und hatte fast die Wand zur Tiefgarage durchbrochen. Cetrez habe den Verantwortlichen gefragt, was passiert sei. Dieser habe darauf lediglich geantwortet: "Gar nichts." Was den Miteigentümer besonders ärgert: "Die haben Mist gebaut, teilen es mir aber nicht mit."

Diesen Vorfall wollte die RNV nicht bestätigen: "Nicht zuletzt, da es sich bei dem Kollegen nicht um einen RNV-Mitarbeiter, sondern um den Mitarbeiter eines von uns beauftragten Ingenieurbüros handelt", so Unternehmenssprecher Moritz Feier. Er sicherte jedoch zu, dass die RNV mit besagtem Mitarbeiter sprechen und sich dessen "Sicht auf die Dinge" schildern lassen wolle. Er betonte weiter: "Wir haben mit dem betroffenen Miteigentümer bereits Kontakt aufgenommen und werden uns in den kommenden Tagen mit ihm zusammensetzen."

Nach dem Anblick der Schäden an der Garagenwand hätten für Cetrez plötzlich auch die Beschwerden seiner Mieter vom Vortag Sinn ergeben: "Viele Gewerbetreibende haben von heftigsten Erschütterungen berichtet." Nun wisse er nicht, ob die Statik des Gebäudes noch in Ordnung ist: "Wir wollen kein Risiko eingehen, dass hier alles einstürzt." Bereits vor einigen Tagen habe ein Vertreter der zuständigen Baufirma gesagt, dass er mit einem Gutachter in die Tiefgarage komme. "Bis heute habe ich nichts mehr davon gehört", beklagt sich Cetrez über die Ungewissheit. Ergänzend zur Aussage, dass der Schaden nicht zu einer Einsturzgefahr des Gebäudes führe, gab die RNV an, bezüglich einer Begutachtung in "Abstimmung mit der Baufirma, der Stadt Leimen und dem Kurpfalz-Centrum" zu stehen.

Der Schaden an der Tiefgarage ist indes nicht der erste seiner Art: Cetrez berichtet, dass Ende Juli bereits eine Granitverstärkung am Sockel des Kurpfalz-Centrums beschädigt worden sei.