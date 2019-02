So sah das blaue Wasser in Dossenheim in einer Badewanne aus. Foto: Gemeinde

Neckargemünd/Dossenheim. (cm) Blaues Wasser? Das kam Oliver Schönhals bekannt vor. Als der Neckargemünder in der RNZ von der Verfärbung des Leitungswassers in Dossenheim und dem Heidelberger Norden las (dessen Ursache noch immer unklar ist), erinnerte er sich an den vergangenen Sommer. Nach Bauarbeiten in der Goethestraße, in der er lebt, sei ebenfalls bläuliches Wasser aus den Leitungen gekommen. Damals sei das Wasser einen halben Tag abgestellt gewesen, erzählt der gelernte Automechaniker und Rettungsassistent. Anschließend sei zunächst rostiges Wasser aus den Leitungen gekommen - und dann bläuliches.

"Man hat es im Waschbecken und in der Badewanne klar gesehen, aber es hat nicht auffällig gerochen", berichtet Schönhals, der eine Reinigungsflüssigkeit oder eine Reaktion als Ursache vermutet. "Gemeldet habe ich das damals nicht, da das Wasser nach einem Tag wieder farblos war", erzählt Schönhals.

"Es gab bisher keine Meldung aus Neckargemünd - auch nicht in den vergangenen Jahren", erklärte Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings gestern auf RNZ-Anfrage. Auch bei der Stadt meldete sich laut Sprecherin Petra Polte damals niemand, der blaues Wasser sah.