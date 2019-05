Von Lukas Werthenbach

Leimen. Ein verheerender Brand und großzügige private Spenden des damaligen Vorstands: Das sind aus heutiger Sicht die Gründe dafür, dass die HeidelbergCement AG seit über 100 Jahren Werkswohnungen für ihre Mitarbeiter bereitstellt. 34 Wohnungen in Rohrbacher Straße und Zementwerkstraße/Stralsunder Ring gehören dem Unternehmen noch heute.

Insgesamt rund 70 Menschen wohnen dort: Werksmitarbeiter und deren Familien. Einige Gebäude wurden inzwischen auch an Beschäftigte verkauft, einzelne Wohnungen vermietet das Unternehmen zudem an die Kinder von Mitarbeitern.

Sechs zweistöckige Reihenhäuser in der Zementwerkstraße und im Stralsunder Ring bieten seit dem Jahr 1908 Raum für 30 Einzelwohnungen. "Damals wurden zu jedem Haus kleine Gärten angelegt, die mit Beeten und Kleintierställen der Zusatzversorgung dienten", erklärt Dietmar Cramer, Leiter des Firmenarchivs von HeidelbergCement: "Das wird auch heute noch so genutzt." Insbesondere für Schichtarbeiter sei es ein Vorteil, nur wenige Schritte vom Arbeitsplatz entfernt zu wohnen - und das zu "sehr guten Preisen", wie Cramer sagt.

Der monatliche Preis sei halb so hoch wie der aktuelle Mietspiegel in Leimen. Noch immer werde das Angebot von Beschäftigten dankbar angenommen - und stelle umgekehrt für das Zementwerk bei der Suche nach Mitarbeitern einen kleinen Bonus dar.

Die ersten zwölf "Arbeiterhäuser" baute das Unternehmen, damals noch unter dem Namen "Portland-Cement-Werk Heidelberg", im Jahr 1900 direkt am westlichen Werkausgang im damaligen Kieslochweg. Was das Baumaterial anging, konnte die Quelle nicht näher sein: Die eineinhalbstöckigen Reihenhäuser bestanden fast ausschließlich aus Steinen und Ziegeln, die im Leimener Zementwerk gefertigt wurden.

Dem vorausgegangen waren bewegte Jahre in der Historie der Firma, deren Fabrik zunächst noch an der Bergheimer Mühle in Heidelberg stand. Auf schwierige Anfangsjahre nach der Gründung durch den Mosbacher Bierbrauer Johann Philipp Schifferdecker im Jahr 1873 folgte ein steiler wirtschaftlicher Aufstieg. Am 4. Februar 1895 dann der Schock: Das Heidelberger Werk brannte bis auf die Grundmauern nieder.

Wegen der Nähe zum Kalksteinbruch entschied man sich, das Zementwerk in Leimen neu aufzubauen. Verbunden mit dem Umzug in eine wesentlich größere Fabrik erlebte das Unternehmen einen weiteren Boom: "1895 waren am Heidelberger Standort noch gut 820 Mitarbeiter beschäftigt, 1896 in Leimen waren es schon 1100", erklärt Cramer, "es war damals das leistungsfähigste Zementwerk in ganz Deutschland". Plötzlich habe in der Folge auch ein riesiger Bedarf an Wohnraum in der Nähe der neuen Fabrik bestanden.

Dass der damalige Vorstand und Werksleiter Friedrich Schott die erste Siedlung mit Arbeiterhäusern aus seinem privaten Vermögen stiftete, geschah allerdings nicht aus reiner Nächstenliebe. Wie überall in Deutschland stieg um die Jahrhundertwende auch im Leimener Zementwerk das Verlangen der Arbeiter nach Mitsprache. "Schott war kein Freund von Gewerkschaften", weiß Cramer. "Die Arbeiterhäuser waren dabei eine Maßnahme, um die Mitarbeiter an die Firma zu binden, quasi als Gegengewicht zu den Gewerkschaften."

Zwar wurde 1905 auch ein demokratisch zu wählender Arbeiterausschuss eingerichtet, der den Beschäftigten eine Plattform bot. Doch insbesondere mit dem Bau von Wohnungen und sogenannten Wohlfahrtseinrichtungen zeigte die Firmenleitung, dass sie auch außerhalb der Schichtzeiten für ihre Arbeiter sorgte.

Zu diesen Einrichtungen gehörte etwa das 1907 entstandene Hallenschwimmbad auf der Südseite der Fabrikanlage. Im Jahr 1909 wurde die große Festhalle eröffnet. Mit der Direktionsvilla wurde der Wohnsitz für den damaligen Werksleiter Erhart Schott, Friedrich Schotts Sohn, erst im Jahr 1911 fertiggestellt.

Die Idee der Werkswohnungen indes verbreitete sich in ganz Deutschland: "Das Leimener Modell hat sich auf alle Standorte von HeidelbergCement übertragen", sagt Cramer, "es gibt zum Beispiel auch Werkssiedlungen in Mainz-Weisenau, Lengfurt und Nürtingen".

Die erste Arbeitersiedlung in Leimen im damaligen Kieslochweg wurde übrigens in den 1970er Jahren abgerissen. "Das ist sehr schade", bedauert Dietmar Cramer, "aber damals hätte man die Wohnungen umfangreich renovieren müssen und Denkmalschutz spielte noch keine große Rolle". Heute würde man solche Gebäude nicht mehr einfach abreißen, meint der Archivleiter. So werden die heutigen Mitarbeiter des Leimener Zementwerks wohl noch viele weitere Jahre in den bestehenden Werkswohnungen leben können.