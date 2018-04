Sandhausen. (pol/mare) Gleich mehrfach krachte es in Sandhausen am Freitagabend. Verursacherin war aber stets die selbe Person.

Ab 23.10 Uhr verursachte eine 37-jährige Autofahrerin mit ihrem Renault mehrere Verkehrsunfälle und flüchtete danach in allen Fällen. Außerdem gefährdete sie aufgrund ihrer Fahrweise mehrere Verkehrsteilnehmer.

Die 37-jährige überfuhr zunächst in der Bahnhofstraße in Sandhausen zwei Poller. Dies wurde von einer 43-jährigen Zeugin beobachtet. Als die Renault-Fahrerin aus ihrem Auto ausstieg, konnte die Zeugin einen schwankenden Gang und starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Die Zeugin versuchte daraufhin der Autofahrerin die Fahrzeugschlüssel wegzunehmen, worauf diese wieder in ihr Fahrzeug stieg und mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Landesstraße L598 fuhr.

Die Zeugin folgte der Unfallverursacherin. In Höhe des Umspannwerks kam die Renault-Fahrerin mehrfach in den Gegenverkehr, der teilweise abbremsen musste, um nicht mit dem Renault zu kollidieren. An der Auffahrt zur Bundesstraße B535 kam die 37-jährige mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit der Leitplanke. Auf der Bundesstraße fuhr sie nochmals gegen eine Leitplanke.

Die Fahrt ging dann weiter auf die Autobahn A5 und danach auf die Autobahn A656. Die 37-jährige konnte nach einer halbstündigen Crashfahrt kurz vor Mitternacht von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt an der Abfahrt zur Bundesstraße B38a angehalten werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Der 37-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Sie erwarten nun Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdungen. Verkehrsteilnehmer, die durch die 37-jährige gefährdet wurden, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariats Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 1744140 in Verbindung zu setzen und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.