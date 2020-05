Von Christoph Moll

Bammental. Im Esszimmer von Renate Müller steht ein großer, nein, ein sehr großer Tisch. Beim Besuch der RNZ sitzt sie daran alleine, doch das ist die absolute Ausnahme. Denn im Hause Müller ist Einsamkeit ein Fremdwort. Kein Wunder: Die Müllers sind eine Großfamilie. Diese besteht inzwischen aus 11 Kindern, 53 Enkeln und 38 Urenkeln. "Bei uns wird es nie langweilig", sagt die 90-jährige Renate Müller strahlend. "Eine so große Familie zu haben, ist einfach etwas Wunderbares."

Renate Müller stammt aus Ratibor in Oberschlesien, das heute zu Polen gehört, und hat eine jüngere sowie eine ältere Schwester. Ihre Eltern waren Doktoren der Chemie und führten eine Seifenfabrik. Wie viele andere muss die Familie gegen Ende des Zweiten Weltkriegs ihre Heimat verlassen. Damals ist Renate Müller 15 Jahre alt. Über Prag geht es nach Köln, wo der Vater eine Stelle findet. Mit 17 Jahren legt Renate Müller dort das Abitur ab und beginnt ein Studium der Chemie an der Universität. Dort trifft sie auf den fast gleichaltrigen German Müller, der aus Schramberg im Schwarzwald stammt und in Köln Geologie studiert. Als er mit gerade einmal 22 Jahren promoviert, heiraten sie. German Müller findet eine Anstellung in der Ölindustrie und ist auf der ganzen Welt unterwegs. Und Renate Müller begleitet ihn.

Tochter Almuth erblickt im Jahr 1952 noch in Deutschland bei Aachen das Licht der Welt, Sohn Gerrit aber ein Jahr später in Ankara in der Türkei. Danach geht es zurück nach Niedersachsen, wo 1954 Tochter Helgard sowie 1956 und 1957 die Söhne Folke und Thorsten geboren werden. Danach geht es nach Äthiopien, doch die Zwillinge Sören und Sönke kommen 1958 wieder in Deutschland, in Schramberg, auf die Welt. German Müller wechselt an die Universität in Tübingen, wo die Söhne Arne und Lars 1964 und 1965 zur Welt kommen. Es folgen der Wechsel als Professor an die Universität in Heidelberg und der Kauf eines Hauses in Bammental. Jens und Björn komplettieren in den Jahren 1968 und 1969 die Großfamilie.

"Wir haben die Welt kennengelernt", blickt Renate Müller zufrieden zurück. "Es war eine wunderschöne Zeit." Doch nach 14 Umzügen mit den Kindern sei es Zeit gewesen, sesshaft zu werden. "Wir hatten uns geschworen: Jetzt ziehen wir nicht mehr um." In Bammental sei man herzlich aufgenommen worden, erzählt die 90-Jährige. "Eine so große Familie war auch damals schon eine Ausnahme." Weil die Kinder brav und ruhig gewesen seien, habe man es aber leicht gehabt.

Als der jüngste Sohn zur Welt kommt, muss mehr Platz her. Das Haus erhält einen Anbau. Müller vermutet rückblickend, dass die Straße vor dem Haus wegen der vielen spielenden Kinder von der Gemeinde zur Einbahnstraße gemacht wurde. In Bammental habe sie auch erstmals Unterstützung im Haushalt durch eine Frau aus dem Ort bekommen. Aber auch die älteren Töchter seien eine große Hilfe gewesen. Große Sprünge kann die Großfamilie nicht machen. So sei man auch mal zu neunt im VW Käfer in den Urlaub gefahren. "So schön gesungen haben wir vorher noch nie", erinnert sich Müller. Ins Ausland geht es meist nur, wenn German Müller dort arbeitet.

Bei der Erziehung achten die Eltern darauf, dass kein Kind bevorzugt wird und es keinen Streit gibt. Besonderen Wert legen sie auf Bildung. "Wir haben viel gelesen, gesungen und musiziert", erinnert sich Renate Müller. Ein Instrument zu lernen, ist Pflicht. Die meisten Kinder können schon mit drei Jahren schreiben, den Kindergarten besuchen sie nicht. Eingeschult werden die meisten gleich in die zweite Klasse. "Sonst wäre es ihnen langweilig geworden", sagt die 90-Jährige. Alle besuchen das Wilhelmi-Gymnasium in Sinsheim, die meisten Kinder studieren danach. Sechs von ihnen leben heute in der Region, Sönke zum Beispiel arbeitet als Internist und Notarzt in Neckargemünd, Arne trat als Gemeinderat in Bammental in die Fußstapfen seines Vaters.

Die meisten Kinder haben selbst Familien gegründet – und ebenfalls viele Kinder. Im Schnitt sind es um die fünf. Sohn Folke hat es – wie seine Eltern – auf elf gebracht. "Sieben Töchter und vier Söhne – das ist viel schwieriger als es bei uns war", schmunzelt Renate Müller, die mit 46 Jahren Oma wurde. Damals war ihr jüngster Sohn erst sechs Jahre. "Alle paar Monate kam ein weiteres Enkelkind hinzu", erzählt sie. "Alle konnten wunderbar miteinander spielen." Viele besuchten das Gymnasium in Bammental und gingen anschließend bei der Oma essen. Die jüngste Enkelin ist heute 14 Jahre, genauso alt wie der jüngste Urenkel. Bis Renate Müller also Ur-Ur-Oma wird, dauert es noch. Urenkel Nummer 39 und 40 sind aber bereits unterwegs.

"53 Enkelkinder und 38 Urenkelkinder sind vielleicht ein Zeichen dafür, dass sich die Kinder in dieser Großfamilie wohlfühlten. Als Mutter, Groß- und Urgroßmutter bin ich von Herzen dankbar, dass ich dieses Leben so lange Jahre in Gesundheit leben darf; die Katastrophen des Krieges und der Nachkriegszeit habe ich durch die Liebe und Führung meiner Eltern in ein glückliches Leben verarbeiten und in eine gewisse Lebensweisheit verwandeln können."

Doch wie behält man da den Überblick? "Was ich im Kopf habe, kann mir keiner nehmen", zitiert Renate Müller ein Sprichwort. Die Geburtstage ihrer Enkel kenne sie auswendig, zur Sicherheit hat sie diese aber trotzdem in einen Kalender eingetragen. Diese ruft sie auch zum Geburtstag an, anders als die Urenkel. "Da störe ich meist nur bei der Feier", meint die Uroma. Die Kleinsten bekommen auch Geschenke. Die letzte große Familienfeier mit über 100 Gästen ist übrigens schon sieben Jahre her. "Es war schön, aber man hat nichts voneinander", meint die Bammentalerin. Seither wird nur noch klein gefeiert. Als Renate Müller im vergangenen Jahr ihren 90. Geburtstag beging, waren ihre Kinder und deren Partner dabei. Alle anderen gratulierten per Telefon, das nicht mehr stillstand. Auch an Weihnachten seien höchstens 20 Familienmitglieder zusammen.

Woher der Wunsch nach einer so großen Familie bei ihr kam, weiß Renate Müller nicht. Geplant sei diese jedenfalls nicht gewesen. "Es hat sich so ergeben und es war einfach immer schön, Kinder zu haben", erzählt sie und fügt schmunzelnd hinzu: "In der Schwangerschaft war mein Mann immer besonders nett zu mir."

Die Familie sei ihre Bestimmung gewesen. Dass ihre Kinder wiederum auch so viel Nachwuchs haben, erklärt sich Renate Müller so: "Es muss ihnen gefallen haben." Ihre Kinder, die in der Nähe wohnen, schauen regelmäßig bei ihr vorbei – wenn auch wegen Corona etwas seltener. Und mit jenen, die über Süddeutschland verteilt leben, telefoniert Renate Müller regelmäßig. Jeder Wochentag gehört einem Kind. Dann werden Neuigkeiten ausgetauscht – zum Beispiel, ob weiterer Nachwuchs unterwegs ist.

Die meisten Kinder sind übrigens fast zwei Meter groß – und auch sogar manche Enkelinnen an die 1,90 Meter. Die Müllers sind also gleich in mehrerlei Hinsicht eine ziemlich große Familie.